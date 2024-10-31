Газовые хранилища ЕС заполнены на 95% — Еврокомиссия

Сейчас европейские хранилища заполнены на 95%, что составляет 100 миллиардов кубометров газа, или почти трети годовой потребности ЕС в потреблении этого горючего. Об этом в Брюсселе на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи, передает Укринформ.

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«В соответствии с чрезвычайными мерами, предпринятыми во время энергетического кризиса 2022 года, для стран-членов была определена обязывающая правовая цель: заполнять свои газовые хранилища по крайней мере на 90% до 1 ноября каждого года. Предельный срок для этого наступает завтра.

Я могу сообщить, что по состоянию на сегодняшний день европейские газовые хранилища заполнены на 95% от их емкости. Это означает, что около 100 миллиардов кубометров газа находятся в хранилищах, что покрывает около одной трети наших годовых потребностей", — сказал спикер Еврокомиссии.

Комментируя это, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что надлежащее заполнение европейских газовых хранилищ перед отопительным сезоном создает для ЕС сильную позицию для обеспечения стабильной поставки и ограничения цен на энергию следующей зимой, позволяющей продолжать усилия по избавлению от импортного российского ископаемого.

«Мы входим в эту зиму с должным уровнем газа в хранилищах по всей Европе», — сказала Симсон.

Она подчеркнула, что такой результат достигнут благодаря диверсификации путей поставок газа, повышению доли возобновляемых источников в европейском энергетическом балансе, а также обязательствам стран-членов в эффективном использовании и экономии энергии.

Напомним

Как сообщалось, после полномасштабного вторжения в Украину hоссия стала шантажировать Европу сокращением поставок газа и провоцированием резкого роста цен на энергию и энергоносители, чтобы заставить страны ЕС отказаться от политической и военной поддержки Украины.

ЕС ответил на такой шантаж консолидированной позицией и принятием стратегического плана REPowerEU, который предусматривал диверсификацию путей поставок энергии в ЕС, меры по ее сбережению и повышению энергоэффективности промышленности и бытового сектора, массированные инвестиции в развитие внутреннего энергетического производства за счет возобновляемых источников.