В Украине банки запустили новый платежный сервис «Прозора Мережа»

В Украине подписан первый в истории страны Договор о совместной деятельности, направленный на развитие мгновенных платежей через платформу «Прозора Мережа», которая будет использовать СЭП Нацбанка . Об этом идет речь в сообщении Независимой ассоциации банков Украины.

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Что известно

Цель договора — объединение банковского сектора вокруг перспективной инициативы внедрения инновационных финансовых решений для быстрого и удобного проведения платежей. После подписания этого договора начала свое правовое существование «Прозора Мережа».

Запуск «Прозорої Мережі» станет основой для дальнейшего роста финансового рынка Украины и его интеграции в мировые стандарты, предоставляя украинцам удобные, современные инструменты для осуществления платежей.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что до конца года на украинском рынке может появиться новая система мгновенных платежей «Прозора Мережа», которая будет работать на блокчейн.

Его особенность — переводы между физлицами и оплата покупок в интернете или офлайн-магазинах без посредничества карточных платежных систем. В Украине сейчас доминируют платежи через банковские карты. 99,7% из них проходят через Visa и Mastercard .

«Прозора Мережа» будет предлагать вдвое более низкую комиссию (0,5%) на приеме платежей для бизнеса и бескомиссионные P2P-переводы.