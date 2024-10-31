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31 октября 2024, 11:15 Читати українською

В Украине банки запустили новый платежный сервис «Прозора Мережа»

В Украине подписан первый в истории страны Договор о совместной деятельности, направленный на развитие мгновенных платежей через платформу «Прозора Мережа», которая будет использовать СЭП Нацбанка. Об этом идет речь в сообщении Независимой ассоциации банков Украины.

В Украине подписан первый в истории страны Договор о совместной деятельности, направленный на развитие мгновенных платежей через платформу «Прозора Мережа», которая будет использовать СЭП Нацбанка.

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Что известно

Цель договора — объединение банковского сектора вокруг перспективной инициативы внедрения инновационных финансовых решений для быстрого и удобного проведения платежей. После подписания этого договора начала свое правовое существование «Прозора Мережа».

Запуск «Прозорої Мережі» станет основой для дальнейшего роста финансового рынка Украины и его интеграции в мировые стандарты, предоставляя украинцам удобные, современные инструменты для осуществления платежей.

Читайте: «Прозора Мережа»: В Украине тестируют новый платежный сервис, который будет работать на блокчейне

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что до конца года на украинском рынке может появиться новая система мгновенных платежей «Прозора Мережа», которая будет работать на блокчейн.

Его особенность — переводы между физлицами и оплата покупок в интернете или офлайн-магазинах без посредничества карточных платежных систем. В Украине сейчас доминируют платежи через банковские карты. 99,7% из них проходят через Visa и Mastercard .

«Прозора Мережа» будет предлагать вдвое более низкую комиссию (0,5%) на приеме платежей для бизнеса и бескомиссионные P2P-переводы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
31 октября 2024, 11:52
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За кожен платіж буде нараховуватись 18% + 5% військового збору податку?
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