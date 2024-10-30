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30 октября 2024, 12:31 Читати українською

НБУ продлил срок для продажи Идея Банка на три месяца

Getin Holding получил решение НБУ о продлении на три месяца предоставленного 29 апреля 2024 года шестимесячного срока для продажи дочернего украинского Идея Банк, говорится в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Getin Holding получил решение НБУ о продлении на три месяца предоставленного 29 апреля 2024 года шестимесячного срока для продажи дочернего украинского Идея Банк, говорится в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже.

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«При вынесении решения о внесении изменений Национальный банк Украины учел прошение Эмитента по продлению срока реализации акций АО „Идея Банк“ (IBU), в частности, заключению договора купли-продажи акций IBU от 18 октября 2024 года», — поясняется в информации.

Напомним, что Getin Holding договорился о продаже IBU группе ТАС Сергея Тигипко за $34 миллиона.

Идея Банк

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 г. общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.

Группа ТАС

Группа ТАС — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости. Владелец Группы — Сергей Тигипко.

Группе ТАС уже принадлежат два банка — ТАСкомбанк и Универсал Банк.

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Источник: Минфин
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