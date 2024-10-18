Группа ТАС Сергея Тигипко покупает Идея Банк за $34 миллиона

Правление польского Getin Holding и группа ТАС Сергея Тигипко подписали в пятницу договор купли-продажи Идея Банка . Базовая сумма сделки составит $34 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

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Покупатель 100% акций — кипрская компания Alkemi Limited, входящая в группу ТАС.

Сумма сделки составит $34 млн при ожидаемом уровне налогообложения доходов банков в 50%, но может вырасти до $36 млн, если налогообложение доходов банков останется на уровне 25%.

Соглашение будет завершено при условии получения разрешения Антимонопольного комитета и согласования со стороны НБУ. Это будет первым соглашением по продаже банка на украинском рынке с начала полномасштабного вторжения России.

Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные $800 тысяч за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.

Идея Банк

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 г. общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.

Группа ТАС

Группа ТАС — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости. Владелец группы — Сергей Тигипко.

Отметим, что группе ТАС уже принадлежат два банка — ТАСкомбанк и Универсал Банк.

Напомним

«Минфин» писал, что в покупке Идея Банка заинтересована группа ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и Новая почта Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка.