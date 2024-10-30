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30 октября 2024, 9:30 Читати українською

Компаниям с прифронтовых территорий начнут выдавать спецсправки для иностранных банков

Кабмин внес изменения в постановления от 7 мая 2022 № 562 и от 6 декабря 2022 № 1364. Решение принято, чтобы способствовать прекращению блокирования трансакций украинских компаний с прифронтовых территорий иностранными банками, сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабмин внес изменения в постановления от 7 мая 2022 № 562 и от 6 декабря 2022 № 1364.
Фото: kmu.gov.ua

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Подробности

Изменения предполагают усовершенствование системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, компаниям и предпринимателям с прифронтовых территорий для осуществления внешнеэкономической деятельности будут выдавать справки (на украинском или английском языке) об их местонахождении с отображением статуса территории.

«Таким образом, иностранные банки смогут корректно определять и применять статус конкретного населенного пункта Украины, в котором находится украинское предприятие», — отметили в Минреинтеграции.

Читайте: В Нацбанке обеспокоены массовой блокировкой платежей иностранными банками в прифронтовых регионах

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», Нацбанк рекомендовал украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории частично оккупированных россией областей.

Нацбанк рекомендовал украинским банкам перед инициированием платежа объяснять иностранным финучреждениям содержание операции и предоставлять дополнительную информацию или документы по украинской компании.

Кроме того, банки должны детализировать платежные сообщения, отмечая в соответствующих полях информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик.

В случае блокирования средств украинским банкам советуют обратиться в заблокировавший платеж банк по выяснению оснований отказа и согласования объема дополнительной информации, необходимой иностранному банку для совершения операции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
mantis05
mantis05
30 октября 2024, 11:29
#
Это была одной из причин, почему я уехал из Украины, как и тысячи других ТОВ и ФОП. Вернёмся ли мы? А зачем?) Реакция кобры правительства- шедевральна: дождались пока большинство не выедет, и когда оставшиеся нах пошлют великих «разрешителей» за мзду. Ну, желаю им успеха, всего хорошего итд итп. В НБУ есть как минимум 27 человек, которые это творили. Пока их не посадят от 15 лет, а их семьи, голыми не погонят по улице подсрачниками- никто не поверит, что что-то поменялось.
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0
potator
potator
30 октября 2024, 12:38
#
Очень шедеврально стало интересно жить , но немного опасно
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