Компаниям с прифронтовых территорий начнут выдавать спецсправки для иностранных банков

Кабмин внес изменения в постановления от 7 мая 2022 № 562 и от 6 декабря 2022 № 1364. Решение принято, чтобы способствовать прекращению блокирования трансакций украинских компаний с прифронтовых территорий иностранными банками, сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробности

Изменения предполагают усовершенствование системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, компаниям и предпринимателям с прифронтовых территорий для осуществления внешнеэкономической деятельности будут выдавать справки (на украинском или английском языке) об их местонахождении с отображением статуса территории.

«Таким образом, иностранные банки смогут корректно определять и применять статус конкретного населенного пункта Украины, в котором находится украинское предприятие», — отметили в Минреинтеграции.

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Предыстория

Как писал ранее «Минфин», Нацбанк рекомендовал украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории частично оккупированных россией областей.

Нацбанк рекомендовал украинским банкам перед инициированием платежа объяснять иностранным финучреждениям содержание операции и предоставлять дополнительную информацию или документы по украинской компании.

Кроме того, банки должны детализировать платежные сообщения, отмечая в соответствующих полях информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик.

В случае блокирования средств украинским банкам советуют обратиться в заблокировавший платеж банк по выяснению оснований отказа и согласования объема дополнительной информации, необходимой иностранному банку для совершения операции.