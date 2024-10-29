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29 октября 2024, 18:20 Читати українською

Не только олигархи: кто получит возможность влиять на экономику страны

За историю независимой Украины, ФПГ и олигархи часто использовали собственные политические связи, чтобы влиять на принятие законов и формирование государственной политики в свою пользу. Однако, учитывая евроинтеграционные процессы, ситуация начала меняться: в Украине появился институт лоббизма. Что это и как будет работать будущий рынок ЭП рассказал адвокат Руслан Мельниченко. «Минфин» публикует основные тезисы.

За історію незалежної України, ФПГ та олігархи часто використовували власні політичні зв'язки, щоб впливати на ухвалення законів і формування державної політики на свою користь.

В начале 2024 года Украина сделала важный шаг на пути реформирования политической системы страны, приняв закон о лоббировании.

Это было частью требований Еврокомиссии, отраженных в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и рекомендациях Европейской Комиссии урегулировать лоббистскую деятельность без препятствования деятельности организаций гражданского общества в контексте процесса приближения к стандартам Европейского Союза.

Введение закона является одним из ключевых элементов модернизации политической среды, поскольку он направлен на обеспечение открытости, ответственности и прозрачности в процессе принятия решений субъектами публичной администрации.

Что изменяет закон о лоббировании:

  • Лоббисты должны будут регистрироваться
  • Граждане смогут видеть, кто и как влияет на политические решения.
  • Новые правила усложнят коррупционные схемы.
  • У бизнесов будут одинаковые возможности для коммуникации с властью.

Как работает и регулируется легальный рынок лоббирования

Лоббист — это человек или организация, представляющая интересы клиента перед властью. Клиент — это компания, организация или группа людей, нанимающих лоббиста. Объект лоббирования — это госорганы или чиновники, на которых влияет лоббист.

Лоббистом может стать любое физическое или юридическое лицо, получившее соответствующий статус путем регистрации в Реестре прозрачности. Это могут быть граждане, компании, общественные организации. Главное условие — желание влиять на принятие решений на государственном уровне и готовность соблюдать установленные законом правила.

Закон «О лоббировании» устанавливает четкие правила для всех желающих заниматься лоббированием. Для получения статуса лоббиста необходимо пройти регистрацию в Реестре прозрачности. Этот реестр содержит информацию о лоббистах, их клиентах, проблемах, которыми они занимаются, и финансировании их деятельности.

Подобные регистры прозрачности успешно функционируют во многих странах мира, в частности в Евросоюзе. Европейский реестр прозрачности содержит информацию о тысячах организаций, влияющих на формирование политики ЕС. Украинский реестр создан по аналогичному принципу.

Сам процесс будет строиться примерно следующим образом: сначала заключается договор, компания или организация нанимают лоббиста для представления своих интересов. Далее лоббист регистрируется в специальном реестре и начинает влиять на решение: взаимодействует с органами власти, дает им информацию и аргументы. При этом лоббист регулярно отчитывается о своей деятельности.

Какие методы лоббирования разрешены

Закон позволяет лоббистам использовать широкий спектр методов работы:

  • прямая коммуникация (личные встречи, телефонные разговоры, переписка с чиновниками),
  • публикации (подготовка и распространение аналитических материалов, статей, докладов),
  • участие в общественных обсуждениях (выступления на слушаниях, конференциях, семинарах),
  • лоббирование в медиа,
  • другие разрешенные законодательством методы.

Чтобы институт добропорядочного лоббизма в Украине стал эффективным, нужны изменения. Необходимо решить проблему коррупции, тормозящей развитие позитивных инициатив. Отсутствие прозрачности в государственных делах и недоверие к правоохранительным органам создают среду, в которой нелегальные практики могут преуспевать.

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Чем лоббизм отличается от коррупции

Часто лоббизм путают с коррупцией, но это разные понятия. Хотя оба касаются влияния на принятие решений, их методы, цели и последствия существенно отличаются.

Коррупция — это незаконное использование властных полномочий для личной выгоды. Лоббизм — это легальный процесс влияния на политические решения.

Добропорядочное лоббирование происходит открыто и по четким правилам, а лоббисты должны регистрироваться и отчитываться о своей деятельности.

Лоббизм могут использовать для непорядочных целей, если не соблюдать правила. Поэтому важно иметь эффективные механизмы контроля. Чтобы различить лоббизм и коррупцию, следует обратить внимание на следующие факторы: законна ли деятельность, какова ее цель, какими методами она проводится и как влияет на общество.

Ключевым инструментом контроля деятельности лоббистов в Украине является Реестр прозрачности, который администрирует Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Реестр содержит подробную информацию о зарегистрированных лоббистах и ​​их деятельности. Такая прозрачность позволяет общественности и СМИ отслеживать, кто и как влияет на принятие решений на государственном уровне.

У добропорядочного лоббизма не будет шансов, если в государстве есть терпимость к коррупции и доминируют неформальные методы продвижения частных интересов.

Источник: Минфин
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