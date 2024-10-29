Не только олигархи: кто получит возможность влиять на экономику страны

За историю независимой Украины, ФПГ и олигархи часто использовали собственные политические связи, чтобы влиять на принятие законов и формирование государственной политики в свою пользу. Однако, учитывая евроинтеграционные процессы, ситуация начала меняться: в Украине появился институт лоббизма. Что это и как будет работать будущий рынок ЭП рассказал адвокат Руслан Мельниченко. «Минфин» публикует основные тезисы.

В начале 2024 года Украина сделала важный шаг на пути реформирования политической системы страны, приняв закон о лоббировании.

Это было частью требований Еврокомиссии, отраженных в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и рекомендациях Европейской Комиссии урегулировать лоббистскую деятельность без препятствования деятельности организаций гражданского общества в контексте процесса приближения к стандартам Европейского Союза.

Введение закона является одним из ключевых элементов модернизации политической среды, поскольку он направлен на обеспечение открытости, ответственности и прозрачности в процессе принятия решений субъектами публичной администрации.

Что изменяет закон о лоббировании:

Лоббисты должны будут регистрироваться

Граждане смогут видеть, кто и как влияет на политические решения.

Новые правила усложнят коррупционные схемы.

У бизнесов будут одинаковые возможности для коммуникации с властью.

Как работает и регулируется легальный рынок лоббирования

Лоббист — это человек или организация, представляющая интересы клиента перед властью. Клиент — это компания, организация или группа людей, нанимающих лоббиста. Объект лоббирования — это госорганы или чиновники, на которых влияет лоббист.

Лоббистом может стать любое физическое или юридическое лицо, получившее соответствующий статус путем регистрации в Реестре прозрачности. Это могут быть граждане, компании, общественные организации. Главное условие — желание влиять на принятие решений на государственном уровне и готовность соблюдать установленные законом правила.

Закон «О лоббировании» устанавливает четкие правила для всех желающих заниматься лоббированием. Для получения статуса лоббиста необходимо пройти регистрацию в Реестре прозрачности. Этот реестр содержит информацию о лоббистах, их клиентах, проблемах, которыми они занимаются, и финансировании их деятельности.

Подобные регистры прозрачности успешно функционируют во многих странах мира, в частности в Евросоюзе. Европейский реестр прозрачности содержит информацию о тысячах организаций, влияющих на формирование политики ЕС. Украинский реестр создан по аналогичному принципу.

Сам процесс будет строиться примерно следующим образом: сначала заключается договор, компания или организация нанимают лоббиста для представления своих интересов. Далее лоббист регистрируется в специальном реестре и начинает влиять на решение: взаимодействует с органами власти, дает им информацию и аргументы. При этом лоббист регулярно отчитывается о своей деятельности.

Какие методы лоббирования разрешены

Закон позволяет лоббистам использовать широкий спектр методов работы:

прямая коммуникация (личные встречи, телефонные разговоры, переписка с чиновниками),

публикации (подготовка и распространение аналитических материалов, статей, докладов),

участие в общественных обсуждениях (выступления на слушаниях, конференциях, семинарах),

лоббирование в медиа,

другие разрешенные законодательством методы.

Чтобы институт добропорядочного лоббизма в Украине стал эффективным, нужны изменения. Необходимо решить проблему коррупции, тормозящей развитие позитивных инициатив. Отсутствие прозрачности в государственных делах и недоверие к правоохранительным органам создают среду, в которой нелегальные практики могут преуспевать.

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Чем лоббизм отличается от коррупции

Часто лоббизм путают с коррупцией, но это разные понятия. Хотя оба касаются влияния на принятие решений, их методы, цели и последствия существенно отличаются.

Коррупция — это незаконное использование властных полномочий для личной выгоды. Лоббизм — это легальный процесс влияния на политические решения.

Добропорядочное лоббирование происходит открыто и по четким правилам, а лоббисты должны регистрироваться и отчитываться о своей деятельности.

Лоббизм могут использовать для непорядочных целей, если не соблюдать правила. Поэтому важно иметь эффективные механизмы контроля. Чтобы различить лоббизм и коррупцию, следует обратить внимание на следующие факторы: законна ли деятельность, какова ее цель, какими методами она проводится и как влияет на общество.

Ключевым инструментом контроля деятельности лоббистов в Украине является Реестр прозрачности, который администрирует Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Реестр содержит подробную информацию о зарегистрированных лоббистах и ​​их деятельности. Такая прозрачность позволяет общественности и СМИ отслеживать, кто и как влияет на принятие решений на государственном уровне.

У добропорядочного лоббизма не будет шансов, если в государстве есть терпимость к коррупции и доминируют неформальные методы продвижения частных интересов.