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26 октября 2024, 14:25 Читати українською

Рынок недвижимости: Как изменились цены на квартиры в Украине

С начала 2024 г. рынок недвижимости в Украине демонстрирует стабильный рост цен, особенно на однокомнатные квартиры почти во всех областных центрах. Об этом сообщили в OLX Недвижимость, пишет ЭП.

С начала 2024 г.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены на однокомнатные квартиры

В Днепре и Запорожье цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились почти на 10%, в то время как стоимость жилья в новостройках выросла на 1% и 6% соответственно.

Подобная ситуация наблюдается в Херсоне, где на вторичном рынке цены снизились на 3%, а на первичном рынке падение составило 28%. В Харькове стоимость жилья на вторичном рынке упала на 3%, в то время как первичный рынок вырос всего на 1%.

В Киевской области ситуация обстоит иначе: здесь на первичном рынке зафиксировано снижение цен на 5%, тогда как на вторичном рынке наблюдается рост на 4%.

В некоторых городах, таких как Одесса и Кропивницкий, цены на однокомнатные квартиры остались на уровне начала года.

Читайте: В Киеве и пригороде дорожает аренда: выгодно ли уже покупать квартиру под сдачу

В то же время в большинстве областных центров, таких как Винница, Черкассы, Киев, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Тернополь, Сумы, Львов и Житомир, зафиксирован умеренный рост цен, который колеблется от 2% до 9%.

Наибольший рост цен с начала года наблюдается в Ужгороде, где однокомнатные квартиры подорожали на 23% как на первичном, так и на вторичном рынках.

В Луцке рост цен составил 19% на новостройки и 32% на вторичное жилье. Схожая ситуация наблюдается и в Ровно, где цены поднялись на 19% на первичном рынке и на 24% на вторичном.

В Полтаве цены на новостройки выросли на 12%, в то время как вторичное жилье подорожало на 9%. В Николаеве первичный рынок прибавил в цене 17%, а вторичный — 6%. В Ивано-Франковске стоимость новостроек осталась стабильной, однако вторичное жилье подорожало на 14%.

Где самые высокие цены

В список городов с самыми высокими ценами вошли Киев, Львов, Ужгород, Черновцы и Днепр, к которым на сентябрь присоединилось Ровно. В этих городах стоимость однокомнатного жилья на первичном рынке колеблется от 2 до 2,7 млн грн, а на вторичном — от 1,3 до 2,7 млн грн.

Относительно количества предложений больше всего их увеличилось в Чернигове, Херсоне, Сумах, Ужгороде, Кропивницком и Ивано-Франковске.

Страхование квартир от последствий военных действий

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
asdf2024
asdf2024
26 октября 2024, 14:56
#
А чего в гривне это считать. Продают то в баксе все. В Одессе в центре за 30 тысяч у.е в 2013 году можно только сарай с клопами купить. Сейчас и за 20 можно в старом фонде в центре найти 2 шку маленькую.На черёмушках в хрущёбе однуха стоила 45 тысяч в 2013. Сейчас так трёшка стоит.
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0
Nobleman
Nobleman
26 октября 2024, 15:40
#
Тема недвижимости и строительства для страны не актуальна
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