Нацбанк применил меры влияния в виде наложения штрафа к двум объектам оверсайта. Регулятор оштрафовал государственный Приватбанк на 1,7 млн грн за выявленные нарушения во время мониторинга, говорится в сообщении НБУ.
НБУ оштрафовал Приватбанк на 1,7 миллиона гривен
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Какая причина штрафов
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Приватбанк — за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа составляет 1 700 000 грн;
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ООО «Универсальный дата центр» — за несвоевременное представление регулятору отчетности по деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года. Сумма штрафа составляет 170 000 грн.
Решения о применении этих мер влияния приняты по результатам планового выездного мониторинга и безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 21 октября 2024 года.
Уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
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