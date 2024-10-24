НБУ оштрафовал Приватбанк на 1,7 миллиона гривен

Какая причина штрафов

Приватбанк — за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа составляет 1 700 000 грн;

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ООО «Универсальный дата центр» — за несвоевременное представление регулятору отчетности по деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года. Сумма штрафа составляет 170 000 грн.

Решения о применении этих мер влияния приняты по результатам планового выездного мониторинга и безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 21 октября 2024 года.

Уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.