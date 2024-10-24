США дадут Украине $20 млрд кредита из доходов от замороженных российских активов

23 октября в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Подробности

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 в размере $50 млрд.

Как будет погашаться ссуда

Кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от российских суверенных активов. Привлечение этих средств будет происходить через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM).

Таким образом, Украина не будет направлять внутренние финансовые ресурсы на обеспечение каких-либо расходов, связанных с займом.

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Когда Украина получит финансирование

Ожидается, что Правительство США профинансирует кредит не позднее 31 декабря 2024 года.

Как кредитное соглашение с США согласуется с макрофинансовой помощью ЕС объемом до 35 млрд евро и уже объявленным предложением Великобритании в £2,26 млрд.

Общий объем финансирования, который Украина получит в пределах ERA, — $50 млрд. Учитывая предложенный Правительством Соединенных Штатов объем финансирования в $20 млрд, макрофинансовая помощь от ЕС будет меньше 35 млрд евро. Сумма будет согласована, учитывая предложенное финансирование остальных стран G7.

Предложение Великобритании остается неизменным и является частью общего объема средств.

Напомним

В 2024 году Украина уже получила $3,9 млрд прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов. Стороны также работают над привлечением остального финансирования, предусмотренного на 2024 год.