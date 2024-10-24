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24 октября 2024, 8:10 Читати українською

США дадут Украине $20 млрд кредита из доходов от замороженных российских активов

23 октября в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

23 октября в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд.
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 в размере $50 млрд.

Как будет погашаться ссуда

Кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от российских суверенных активов. Привлечение этих средств будет происходить через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM).

Таким образом, Украина не будет направлять внутренние финансовые ресурсы на обеспечение каких-либо расходов, связанных с займом.

Читайте: США на 99% готовы передать Украине $20 млрд российских денег — министр финансов

Когда Украина получит финансирование

Ожидается, что Правительство США профинансирует кредит не позднее 31 декабря 2024 года.

Как кредитное соглашение с США согласуется с макрофинансовой помощью ЕС объемом до 35 млрд евро и уже объявленным предложением Великобритании в £2,26 млрд.

Общий объем финансирования, который Украина получит в пределах ERA, — $50 млрд. Учитывая предложенный Правительством Соединенных Штатов объем финансирования в $20 млрд, макрофинансовая помощь от ЕС будет меньше 35 млрд евро. Сумма будет согласована, учитывая предложенное финансирование остальных стран G7.

Предложение Великобритании остается неизменным и является частью общего объема средств.

Напомним

В 2024 году Украина уже получила $3,9 млрд прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов. Стороны также работают над привлечением остального финансирования, предусмотренного на 2024 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
24 октября 2024, 8:15
#
Бусифікація продовжиться, темпи прискоряться.
+
0
asdf2024
asdf2024
24 октября 2024, 8:23
#
Кредит ? Плевок в зеуческу…
+
+15
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 8:59
#
Без зазначення на що конкретно підуть ці кошти, не просто сферу витрат, а конкретні звіти по витратам — це все фількіна грамота, кошти розкрадуться, а потім будемо донатити останнє, ну, як всі ці два з половиною роки :)
+
+15
Criptor82
Criptor82
24 октября 2024, 9:18
#
Ці кошти допоможуть пройти 2025 рік без фінансових ексцесів. Якщо б не вони, ми мали б: нове суттєве підвищення податків при цьому всіх; суттєве підвищення тарифів (хоча їх і так підвищать, але не всі одразу і не в два раза); нову шокову девальвацію процентів на 40−50; розгін інфляції до 50−60%. Це все загалом призвело б до банкрутств, безробіття, зростання боргів та підвищення смертності серед незахищених верств населення (дорогі ліки, комунальні та їжа). Відток населення за кордон посилився би. І при цьому всьому війна тривала би, а темпи «бусифікації» були б високими як вірно відмітив Характеериник. Тому насолоджуйтесь, що всі ці «прелісті» було відкладено на 2026, або 2027. Не має в цій новині жодної зради.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
24 октября 2024, 10:08
#
20 миллиардов тут, 35 там. Бабки вообще не вопрос. А чего нас пугали дыркой в бюджете и для чего налоги подымали?
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