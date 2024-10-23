«Клуб белого бизнеса»: Минфин ввел перечень добропорядочных налогоплательщиков

Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что это значит

Это важный шаг к реформированию налоговой системы Украины и улучшению бизнес-климата, что будет способствовать повышению доверия как со стороны бизнеса, так и общества.

В перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения законодательства будут включены юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты «Дія.Сіty», которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требованиям к уплате налогов, уровню начисления заработной платы и т. п. ) .

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Какие преимущества получит бизнес

Включение в такой перечень станет стимулом для всех налогоплательщиков соблюдать требования налогового законодательства, поскольку такие плательщики получат определенные преимущества в налоговом администрировании на время военного положения:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Перечень плательщиков будет обнародован на официальном вебсайте Государственной налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения. Формирование и утверждение Перечня плательщиков будет осуществляться ГНС не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября. Если налогоплательщик подал уведомление об отказе в обнародовании данных, ГНС может не обнародовать в перечне информацию о нем.

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Налогоплательщик будет исключен из указанного перечня, если контролирующий орган выявит факт наличия:

гражданства государства рф у налогоплательщика или его участников

конечных бенефициарных собственников налогоплательщика лиц, местом жительства которых является рф

решений о применении специальных экономических санкций и т. п.

Напомним

1 октября вступил в силу закон (№ 11084), предусматривающий создание и ведение перечня предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Этот список неофициально называют «клубом белого бизнеса».