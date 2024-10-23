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23 октября 2024, 8:28 Читати українською

«Клуб белого бизнеса»: Минфин ввел перечень добропорядочных налогоплательщиков

Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Об этом говорится в сообщении министерства.

Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.
Фото: depositphotos

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Что это значит

Это важный шаг к реформированию налоговой системы Украины и улучшению бизнес-климата, что будет способствовать повышению доверия как со стороны бизнеса, так и общества.

В перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения законодательства будут включены юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты «Дія.Сіty», которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требованиям к уплате налогов, уровню начисления заработной платы и т. п.) .

Читайте: В Украине появилась новая каста налогоплательщиков: кто они и что получат

Какие преимущества получит бизнес

Включение в такой перечень станет стимулом для всех налогоплательщиков соблюдать требования налогового законодательства, поскольку такие плательщики получат определенные преимущества в налоговом администрировании на время военного положения:

  • мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения;
  • сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Перечень плательщиков будет обнародован на официальном вебсайте Государственной налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения. Формирование и утверждение Перечня плательщиков будет осуществляться ГНС не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября. Если налогоплательщик подал уведомление об отказе в обнародовании данных, ГНС может не обнародовать в перечне информацию о нем.

Читайте: Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»

Налогоплательщик будет исключен из указанного перечня, если контролирующий орган выявит факт наличия:

  • гражданства государства рф у налогоплательщика или его участников
  • конечных бенефициарных собственников налогоплательщика лиц, местом жительства которых является рф
  • решений о применении специальных экономических санкций и т. п.

Напомним

1 октября вступил в силу закон (№ 11084), предусматривающий создание и ведение перечня предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Этот список неофициально называют «клубом белого бизнеса».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Vadim531
Vadim531
23 октября 2024, 8:36
#
Отлично можна медаль себе на шею повесить как учаснику, вот толку зеро от этого
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0
03825096
03825096
23 октября 2024, 11:22
#
Гражданства государства рф у налогоплательщика или его участников
конечных бенефициарных собственников налогоплательщика лиц, местом жительства которых является рф

Это Обман и чистая Ложь. Все эти господа имеют гражданства ЕвроСоюза. И Наши «честные органы» просто не видят в этом ничего… Ну мало ли что он Михаил Сергеевич, по паспорту он ЧЕХ или …

Вранье и обман…
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