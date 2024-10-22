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22 октября 2024, 19:28 Читати українською

Кабмин снизил расходы на реабилитацию ветеранов на 500 миллионов. Куда направили средства

Кабинет министров перераспределил средства на общую сумму около 740 млн грн, предусмотренных в госбюджете на 2024 год для финансирования программ Министерства по делам ветеранов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров перераспределил средства на общую сумму около 740 млн грн, предусмотренных в госбюджете на 2024 год для финансирования программ Министерства по делам ветеранов.
Фото: НБУ

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В частности, Кабмин уменьшил финансирование программы «Мероприятия по ментальной, спортивной, физической, психологической реабилитации и профессиональной адаптации» на 498,57 млн грн.

Куда направили средства

Эти средства были направлены на другие программы Минветеранов:

  • 453,72 млн грн — на выплату единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности лиц, согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • 44,85 млн грн — на функционирование Украинского ветеранского фонда.

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Кроме того, Кабмин уменьшил на 241,62 млн грн расходы по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц и отдельные меры по поддержке лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность».

Эти средства были направлены на выплату субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей участников боевых действий на территории других государств, а также для лиц с инвалидностью I-II группы среди участников боевых действий на территории других государств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
22 октября 2024, 22:31
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Вже всіх вилікували
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