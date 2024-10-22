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22 октября 2024, 18:55 Читати українською

Страны БРИКС отказались вместе с путиным бороться против Запада и доллара — Bloomberg

Идея российского диктатора владимира путина превратить БРИКС в антизападную коалицию, которая бы пошатнула «мировой порядок» и гегемонию доллара, не встретила энтузиазма у ключевых стран — членов блока. Об этом пишет The Moscow Times, со ссылкой на Bloomberg.

Идея российского диктатора владимира путина превратить БРИКС в антизападную коалицию, которая бы пошатнула «мировой порядок» и гегемонию доллара, не встретила энтузиазма у ключевых стран — членов блока.

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Какие страны выступили против

Индия не желает допускать превращение БРИКС в «антиамериканскую» организацию, где доминировали бы россия и Китай, рассказали индийские чиновники, знакомые с вопросом.

Именно поэтому, по словам собеседников агентства, Нью-Дели выступает против дальнейшего расширения БРИКС, куда в прошлом году вступили 6 новых стран и попросились еще десятки, включая мировых изгоев, таких как Мьянма или Афганистан. Позицию Индии разделяют Бразилия и ЮАР, рассказали Bloomberg чиновники этих стран.

Объединенные Арабские Эмираты, вступившие в БРИКС по итогам саммита-2023, «полностью отвергают» попытки представить членство в блоке как знак того, что Глобальный Юг находится в оппозиции к Западу, сказал источник Bloomberg. У ОАЭ очень хорошие отношения с западными странами, включая США, подчеркнул другой чиновник страны.

Чего хочет путин

На стартующем во вторник саммите БРИКС в Казани, который Кремль назвал «самым значительным внешнеполитическим событием», когда-либо проводившимся в россии, путин намерен предложить коллегам альтернативную западной систему международных платежей. Она, по задумке Кремля, должна связать воедино банки и ЦБ стран — членов организации, чтобы проводить транзакции, минуя доллар, который, как утверждал, путин теряет доверие из-за санкционной политики США.

Однако встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС, которая накануне саммита состоялась в москве, была проигнорирована странами блока: Китай, Индия и ЮАР прислали на нее вместо министров их заместителей и младших чиновников.

Даже Китай, который стал крупнейшим торговым партнером россии после вторжения в Украину, считает слишком амбициозной идею путина о платежах в обход доллара.

В отличие от россии другие страны БРИКС не находятся под западными санкциями, и прямой мотивации перекраивать мировой финансовый порядок не имеют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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82845392
82845392
22 октября 2024, 19:23
#
> вважає надто амбітною ідею путіна про платежі в обхід долара

Дело вряд ли в амбициозности: за эти фантики тупо купить потом ничего нельзя будет. Перспективы любой такой «локальной» валюты — будь то срубль, бразильский реал или какие-то «шаги БРИКС» — равны количеству товаров/услуг, которые за нее можно купить. Какой там оборот между той же рф и китаем, 240 миллиардов суммарно? Вот примерно от этой суммы можно и отталкиваться в плане замещения фантиками — понятно, поправкой на то, что не все они будут «бегать туда-сюда» в обороте, а частично должны будут как-то сконвертированы для внутренних закупок, оплаты импорта из других стран, налогов и т. п. Пыль на рояле.
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