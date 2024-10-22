Сегодня, 22 октября, Европейский Парламент на пленарном заседании поддержал предложение Европейской Комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance — MFA) в объеме до 35 млрд евро на 2024−2025 годы, говорится в сообщении Минфина.
Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до 35 млрд евро (обновлено)
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Что это значит
Предложенное финансирование является частью инициативы G7 по механизму увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine).
Также было поддержано предложение создать механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.
Решение еще должно быть согласовано
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Отметим, что средства в рамках MFA от ЕС — это ссуда. Погашение будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в ЕС. Таким образом, Украина не будет направлять внутренние финансовые ресурсы на обеспечение каких-либо расходов, связанных с займом.
Напомним
Замороженные активы центрального банка россии в ЕС доходят до 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.
14 июня 2024 года на Саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США. Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.
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