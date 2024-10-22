Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до 35 млрд евро (обновлено)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2024, 13:22 Читати українською

Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до 35 млрд евро (обновлено)

Сегодня, 22 октября, Европейский Парламент на пленарном заседании поддержал предложение Европейской Комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance — MFA) в объеме до 35 млрд евро на 2024−2025 годы, говорится в сообщении Минфина.

Европейский парламент поддержал резолюцию о создании механизма кредитного сотрудничества с Украиной и оказании исключительной макрофинансовой помощи Украине.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

Предложенное финансирование является частью инициативы G7 по механизму увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine).

Также было поддержано предложение создать механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Решение еще должно быть согласовано Советом Е С. Ожидается, что средства будут доступны Украине уже в этом году. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, она позволит обеспечить насущные потребности, в том числе социальные, гуманитарные.

Читайте: Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов РФ

Отметим, что средства в рамках MFA от ЕС — это ссуда. Погашение будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в ЕС. Таким образом, Украина не будет направлять внутренние финансовые ресурсы на обеспечение каких-либо расходов, связанных с займом.

Напомним

Замороженные активы центрального банка россии в ЕС доходят до 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

14 июня 2024 года на Саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США. Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 13:34
#
Бажано, щоб журналісти доносили до суспільства, куди конкретно всі ці мільярди євро, бо сам факт надання Україні мільярдів євро — простому населенню ні про що не скаже
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
22 октября 2024, 13:37
#
Гарні новини, але куди спрямують кошти. Є обгрунтовані підозри, що наші потужні управлінці ці мільярди направлять для телемарафону, для дорожнього фонду, для квіткових клумб, для нового міністерство єдності
+
+30
Rubi0
Rubi0
22 октября 2024, 14:43
#
А в чем собственно это «гарна новина» ? Из новости понятно что ЕС США и запад выделять свои деньги не собираются, будут брать 3−5 млрд в год от начисленных процентов на рос активы. Так дополнительные 3−5 млрд РФ и так нам платила за транзит одного газа.
+
0
potator
potator
22 октября 2024, 13:37
#
Звучит как басня про подземные школы в запорожье и тому подобное, марафон уже начал захватывать эту газету (Как работают депутаты Европарламента?)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами