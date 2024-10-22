Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов рф

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Подробности

«Украина получит дополнительное финансирование для закупки необходимого военного оборудования для защиты от незаконного вторжения россии, поскольку сегодня было объявлено, что правительство предоставит Украине еще 2,26 миллиарда фунтов стерлингов кредита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2,26 млрд фунтов стерлингов — это вклад Великобритании в программу кредитной помощи Украине от стран Группы семи, в рамках которой 50 млрд долларов от этих стран будут предоставлены Украине на военные, бюджетные и восстановительные потребности.

Этот кредит будет погашаться за счет прибылей от замороженных российских активов.

«Кредит Великобритании в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки их усилий в войне против россии, таких как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая техническая поддержка». Помощь станет дополнительной к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, которую премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности", — говорится в сообщении.

Напомним

В июне текущего года лидеры стран G7 согласились предоставить Украине ссуду в размере $50 миллиардов, которая должна быть погашена за счет будущих доходов от примерно 260 миллиардов евро замороженных российских иностранных резервов, большая часть которых хранится в Euroclear — бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.