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22 октября 2024, 11:23 Читати українською

Конец «фискальной жадности»: В Аргентине ликвидировали налоговую службу

Правительство Аргентины ликвидировало налоговую службу — Федеральное управление государственных доходов (AFIP) — и заменило его «упрощенным» Агентством по сборам и таможенному контролю, сократив количество сотрудников на треть, передает Buenos Aires Times.

Правительство Аргентины ликвидировало налоговую службу — Федеральное управление государственных доходов (AFIP) — и заменило его «упрощенным» Агентством по сборам и таможенному контролю, сократив количество сотрудников на треть, передает Buenos Aires Times.
Фото: depositphotos

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Что известно

«То, что принадлежит каждому аргентинцу, принадлежит только ему и никому другому. Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью», — заявил на пресс-конференции представитель аргентинского президента Мануэль Адорни.

Пресс-секретарь заявил, что прежнее ведомство много лет действовало как политическая организация и использовалось для «аморального преследования» многих аргентинцев. Он подчеркнул, что аргентинская «фискальная жадность» закончилась, и напомнил о словах президента Хавьера Милея, который пояснил: либертарианство — безоговорочное уважение жизни ближнего, основанное на принципе ненападения для защиты жизни, имущества и свободы.

Закрытие AFIP «необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев», объяснила администрация президента.

Там также пояснили, что примерно 3 тыс. сотрудников будут уволены, поскольку их «незаконно наняло» прежнее правительство, это позволит экономить 6,4 млрд песо в год — примерно $6,5 млн.

Новое агентство сохранит функции прежнего ведомства в сферах надзора за сбором налогов и таможенного мониторинга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 октября 2024, 11:30
#
Теж «спрощують», як у нас нелохи з непрофанами…
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