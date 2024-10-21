Бизнес просит продлить действующие бронирования на период аудита

Бизнес предлагает рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре « Оберіг » на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирование заканчивается в течение действия этого «аудита» -+3 суток (поскольку Дия рассматривает заявки до 72 часов), т. е. 17 октября — 18 ноября. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

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Заявление ЕБА

Бизнес очень обеспокоен текущим положением дел, в том числе отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. В настоящее время бизнес, являющийся основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет проходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность.

Помимо деструктивного влияния на бизнес внутри страны данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков.

Читайте: В «Дии» приостановили бронирование от мобилизации

Внезапное повышение налогов для белого бизнеса, а теперь — «перерыв» в бронировании сотрудников подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество.

Также возникают вопросы легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ни вышеупомянутым решением правительства она не предусмотрена.

В течение суток Европейская Бизнес Ассоциация получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.

Читайте: Зеленский: Предлагаемые модели экономического бронирования несправедливы

8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.