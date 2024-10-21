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21 октября 2024, 11:10 Читати українською

Почему Bank of America считает золото последним защитным активом

Bank of America считает, что трейдерам и центральным банкам следует увеличить долю золота. Стратеги говорят, что казначейские облигации сталкиваются с рисками, поскольку уровень госдолга США стремительно растёт. Как сообщает Business Insider, аналитики прогнозируют, что к концу следующего года цена на золото достигнет $3 000 за унцию.

Bank of America считает, что трейдерам и центральным банкам следует увеличить долю золота.

По мнению экспертов Bank of America, золото становится всё более привлекательным активом, поскольку другие традиционные защитные активы сталкиваются с растущими рисками.

Специалисты рекомендуют инвесторам, включая центральные банки, обратить внимание на драгоценный металл, который, по их мнению, может стать средством защиты от инфляции и обесценивания долга, вызванного ростом государственных заимствований.

«Золото, по всей видимости, остается последним активом, который может служить защитой от рисков, что побуждает трейдеров, включая центральные банки, увеличивать свои инвестиции в него», — говорится в опубликованном в среду комментарии экспертов.

Они объясняют, что, с учетом ожидаемого дальнейшего роста долга США, поставки казначейских облигаций могут столкнуться с рисками. В то же время более высокие процентные платежи в процентах от ВВП сделают золото привлекательным активом в ближайшие годы.

Рост расходов не ограничивается только США. Аналитик отмечает, что Международный валютный фонд прогнозирует, что новые расходы могут составить 7−8% мирового ВВП ежегодно к 2030 году.

«В конечном итоге, что-то должно произойти: если рынки не захотят поглощать весь долг, и волатильность вырастет, золото может стать предпочтительным активом. Центральные банки, в частности, могли бы еще больше диверсифицировать свои валютные резервы», — пишут аналитики.

По мнению аналитиков, поскольку ни один из кандидатов на предстоящих выборах президента США не уделяет первостепенное внимание фискальной дисциплине и сокращению расходов, ожидается, что государственный долг достигнет рекордно высокого уровня по отношению к экономике в течение следующих трех лет.

Они также отмечают, что это приведет к увеличению процентных платежей, как доли ВВП, что сделает золото привлекательным активом на фоне опасений, что рынки не смогут поглотить новый долг.

«Действительно, учитывая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу потребностей США в финансировании и их влияния на рынок казначейских облигаций США, желтый металл может стать основным воспринимаемым активом-убежищем», — подчеркивают аналитики.

Аналитики подтвердили свой прогноз о том, что к концу следующего года цена на золото достигнет $3 тыс. за унцию, что предполагает потенциал роста на 11%.

Оптимизм аналитиков в отношении металла связан с растущей обеспокоенностью по поводу растущих расходов и задолженности по всему миру.

В последние недели инвесторы все чаще обращают внимание на золото, поскольку Федеральная резервная система начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив процентную ставку на 50 базисных пунктов в прошлом месяце, что привело к росту цены на золото примерно на 4,3% за последний месяц.

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Центральные банки по всему миру также увеличили долю золота в своих резервах. По данным аналитиков Bank of America, сейчас золото составляет 10% резервов центральных банков, тогда как десять лет назад этот показатель составлял всего 3%.

Источник: Минфин
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