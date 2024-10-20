У «Резерв+» появилась функция поиска вакансий в Силах обороны

В приложении «Резерв+» стал доступный сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Отмечается, что сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, ежедневно растущего.

«Резерв+» становится экосистемой сервисов для военнообязанного. Которая помогает ему решать вопросы в несколько кликов. Позволяет найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения", — заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Это первая версия сервиса, постепенно его будут улучшать.

Пользователи могут выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или область, в которой человек разбирается лучше всего.

«На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу „со своими знаниями — на своем месте“ индивидуально подберет наиболее подходящие варианты», — добавила Черногоренко.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или «минус» для его отклонения.

Обновленная версия «Резерв+» с сервисом рекрутинга уже доступна для загрузки в App Store и Play Market.