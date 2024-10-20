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20 октября 2024, 12:17 Читати українською

В «Дие» приостановили бронирование от мобилизации

На сайте «Дия» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации до 15 ноября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Действия при попытке подать соответствующее заявление.

На сайте «Дия» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации до 15 ноября 2024 года.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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При попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса «Бронирование работников» появляется сообщение о прекращении бронирования.

«Услуга временно закрыта. До 15 ноября пройдет аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями», — говорится в тексте.

Ранее в «Действии» можно было подать списки военнообязанных работников на бронирование, если компания признана критически важной для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других военных формирований или для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.

8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
Abramon
Abramon
20 октября 2024, 13:07
#
В Україні критичними підприємствами визнано ФК «Шахтар» та інші клуби, філармонії, цирки, купу незрозумілих купи-продай «Роги і Копита» та шаурмяшні про що можна говорити?
+
0
TAN72
TAN72
20 октября 2024, 13:59
#
Сказано- до последнего украинца, что не понятно 😢
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 октября 2024, 14:09
#
Не верьте всему, что говорят…
К сведению, последний украинец ещё не родился…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
20 октября 2024, 15:00
#
Лимит для бройлеров закончился… Закрома откупивщихся пока что наполнены под завязку…
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