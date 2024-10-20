В «Дие» приостановили бронирование от мобилизации

На сайте «Дия» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации до 15 ноября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Действия при попытке подать соответствующее заявление.

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При попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса «Бронирование работников» появляется сообщение о прекращении бронирования.

«Услуга временно закрыта. До 15 ноября пройдет аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями», — говорится в тексте.

Ранее в «Действии» можно было подать списки военнообязанных работников на бронирование, если компания признана критически важной для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других военных формирований или для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.

8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.