monobank частично отказывается от карт Mastercard и просит перейти на Visa

В monobank некоторые держатели карт Mastercard получили уведомление о необходимости заменить карту на Visa до конца 2024 года, ведь потом она перестанет работать. Об этом сообщает AIN.

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Изменения объясняют тем, что межбанковская комиссия снизилась с 1,6 до 0,7%, а налог на прибыль повысился с 18 до 50%.

Официально monobank об этом не сообщал. В техподдержке mono сообщили, что VISA предложила компании более выгодные условия работы на следующие пять лет, позволяющие «сохранить текущие стандарты качества обслуживания».

Поэтому сейчас monobank предлагает некоторым клиентам перейти на карты VISA, но это не касается владельцев премиальных карт — «железных» и «платиновых».

За перевыпуск черной карты обещают начислить 100 грн кэшбека, а деньги со счета автоматически перевести на новый.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 21 октября, в monobank состоится релиз маркетплейса — market by mono. В маркете будет продаваться электронная техника.