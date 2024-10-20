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20 октября 2024, 10:25 Читати українською

США предоставит Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от G7 из замороженных активов рф — Financial Times

США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита от стран «Большой семерки» (G7), который будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов России. Об этом сообщает Financial Times.

США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита от стран «Большой семерки» (G7), который будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов России.
Фото: pixabay.com

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Переговоры по кредиту ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, отдавая себе отчет в том, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.

Переговоры

Страны G7 уже несколько месяцев ведут переговоры по структуре кредита в размере $50 млрд, согласованного в июне, причем недавно ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы будут оставаться замороженными по меньшей мере в течение трех лет.

Но в пятницу американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, составляющую около $20 млрд.

По их словам, это станет возможным даже если ЕС не удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС — условие, на котором настаивает Вашингтон.

Читайте также: Орбан заблокировал условие США для финансирования кредита Украине на $50 миллиардов — Bloomberg

По словам двух анонимных собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, обнародуют заявление с распределением и структурой кредита.

Напомним

Лидеры стран Большой семерки согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 млрд за счет использования замороженных российских активов. Согласно этому плану, доли ЕС и США в общей сумме кредита будут составлять по $20 млрд, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались замороженными. Если это требование США выполнить не удастся, Еврокомиссия объявила о намерении увеличить долю ЕС до 35 млрд. евро в рамках согласованного G7 плана.

Ожидается, что Европарламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21−24 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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