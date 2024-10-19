Зеленский: Предложенные модели экономического бронирования — несправедливы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы, передает ЭП.

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Зеленский отметил, что задача Министерства экономики и премьер-министра — поиск более справедливого подхода экономического бронирования.

«Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Остальные должны быть критерии», — отметил глава государства.

По словам президента, ключевые специалисты, работающие на критическую инфраструктуру и в оборонной сфере, уже забронированы, и эта система работает. Однако поиск баланса между потребностями войск и бизнеса остается сложным вопросом.

«Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы были только бизнес с сильной прибылью, а как же средний, а как малый», — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас еще не найден баланс, поэтому этот вопрос пока остается открытым.

Напомним

8 октября Кабинет Министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.

По словам источников ЭП, такое решение было принято после того, как Зеленский выразил недовольство тем, что признанные критически важными предприятия уже забронировали от мобилизации 1,5 миллиона человек. Однако, по данным Минобороны, речь идет только об 1,1 млн. забронированных.