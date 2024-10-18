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18 октября 2024, 16:51 Читати українською

Орбан заблокировал условие США для финансирования кредита Украине на $50 миллиардов — Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заблокировал попытки Европейского Союза изменить санкционный режим в отношении России. Это условие, при котором США готовы предоставить Украине дополнительные средства в рамках кредита на общую сумму $50 млрд, что будет погашаться путем доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заблокировал попытки Европейского Союза изменить санкционный режим в отношении России.
Фото: pixabay.com

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На саммите ЕС в Брюсселе Орбан выполнил свое обещание, заблокировав принятие решения об изменении санкционного режима против России до выборов в США.

В настоящее время санкции ЕС против России нуждаются в продлении каждые шесть месяцев, что требует единодушной поддержки всех стран блока. Евросоюз предлагает продлить этот период до 36 месяцев, но Орбан продолжает препятствовать этому изменению.

В ходе саммита несколько лидеров ЕС обсуждали с Орбаном этот вопрос, но достичь договоренностей не удалось, сообщили источники агентства. Один из участников встречи отметил, что позиция Венгрии не имеет смысла, поскольку приводит к дополнительным расходам для ЕС.

США настаивают на продлении срока пересмотра санкций, обещая в таком случае увеличить свой вклад в рамках кредита на $50 млрд, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

Однако изменения в санкционный режим требуют единодушия, а вето Орбана фактически усугубляет финансовое бремя ЕС в этом плане помощи Украине. Учитывая позицию Венгрии, Еврокомиссия предусмотрела возможность увеличения вклада ЕС до 35 млрд. евро в рамках плана G7.

Напомним

Лидеры стран Большой семерки согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 млрд за счет использования замороженных российских активов. Согласно этому плану, доли ЕС и США в общей сумме кредита будут составлять по $20 млрд, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались замороженными. Если это требование США выполнить не удастся, Еврокомиссия объявила о намерении увеличить долю ЕС до 35 млрд евро в рамках согласованного плана G7.

Ожидается, что Европарламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21−24 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
youknow
youknow
18 октября 2024, 17:21
#
Світові клоуни.
якійсь Вітя Орбан поклав *аком ЄС, збільшивши «фінансовий тягар ЄС у цьому плані допомоги».
«договорняк» та і годі. США просто хочуть стати більшим кредито давцем. світом править «$». В Україні іде війна за ресурси. вова путлєр вирішив зіграти на випередження, враховуючи «повільність» західних країн. але поки він в цьому плані смокче *уй. шкода лише людьских життів які потрапили під млин амбіцій та жадібності «кривавого карлика пу», який не враховував прагнення українців, жити з цивілізованим світом.
+
+15
Prya
Prya
18 октября 2024, 17:32
#
Трамп приде — порядок наведе
+
+15
bonv
bonv
18 октября 2024, 17:43
#
Пора вже орбану під зад дати з ЄС.
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