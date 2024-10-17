Норвегия выделит Украине 250 миллионов евро на поддержку энергетики

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о новом пакете энергетической поддержки Украины в преддверии зимы. Об этом министр заявил во время визита в Киев, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Сегодня мы объявляем о пакете поддержки в размере 250 млн евро именно на энергетическую инфраструктуру. Здесь мы работаем с украинскими властями и международными партнерами для поддержки ремонта и помощи с новой современной инфраструктурой», — сказал Барт Эйде.

Напомним

«Минфин» писал, что Норвегия приняла решение выделить 967 млн норвежских крон (около $89,6 млн) на четыре новых проекта, направленных на увеличение мощностей, в том числе по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.