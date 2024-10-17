Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов) финансирования на льготных условиях. Об этом 17 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина получила от Канады почти $300 млн на льготных условиях
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Что известно
Средства уже поступили в государственный бюджет, отметил Шмыгаль и поблагодарил Канаду за неизменную солидарность.
С начала полномасштабной войны Украина получила от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.
Из этих средств правительство финансирует важнейшие бюджетные расходы, отметил премьер.
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Условия кредитования
Финансирование в рамках заключенного соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.
Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.
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