Украина получила от Канады почти $300 млн на льготных условиях

Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов) финансирования на льготных условиях. Об этом 17 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что известно

Средства уже поступили в государственный бюджет, отметил Шмыгаль и поблагодарил Канаду за неизменную солидарность.

С начала полномасштабной войны Украина получила от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.

Из этих средств правительство финансирует важнейшие бюджетные расходы, отметил премьер.

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Условия кредитования

Финансирование в рамках заключенного соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.