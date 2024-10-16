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16 октября 2024, 17:10 Читати українською

На решение проблем с глобальной бедностью нужно более 100 лет — Всемирный банк

Всемирный банк впервые после пандемии оценил мировой прогресс на пути искоренения бедности и ускоренного обеспечения общего благосостояния на планете, говорится в его тематическом докладе «Бедность, процветание и планета: пути выхода из множественного кризиса».

Всемирный банк впервые после пандемии оценил мировой прогресс на пути искоренения бедности и ускоренного обеспечения общего благосостояния на планете, говорится в его тематическом докладе «Бедность, процветание и планета: пути выхода из множественного кризиса».► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧерта бедностиСогласно докладу, сегодня 44% населения мира живет на сумму менее $6,85 в день, что считается чертой бедности для стран с уровнем дохода выше среднего.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Черта бедности

Согласно докладу, сегодня 44% населения мира живет на сумму менее $6,85 в день, что считается чертой бедности для стран с уровнем дохода выше среднего. При этом на искоренение крайней бедности, определяемой на уровне $2,15 в день, нужно не менее трех десятилетий.

С 1990 года, из-за роста численности населения, количество людей, находящихся за чертой бедности, практически не изменилось, отмечается в докладе. При этом после начала пандемии прогресс в сокращении глобального разрыва в уровнях благосостояния — это новый показатель общего благосостояния, измеряемый ВБ, — остановился. Это указывает на замедление роста доходов среди всех слоев населения в данный период.

Читайте: Всемирный банк: в Украине за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек

В докладе подчеркивается, что 1,7 млрд человек, или 20% населения планеты, все еще проживают в странах с высоким уровнем неравенства, в основном, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в государствах Африки к югу от Сахары. Этот высокий уровень неравенства отражает отсутствие возможностей для социально-экономической мобильности и ограничивает перспективы сокращения бедности.

Сложности связаны с низкими темпами экономического роста, высоким уровнем долга, межполитическими конфликтами и нестабильностью, а также климатическими потрясениями, говорит старший управляющий директор Всемирного банка Аксель ван Тротсенбург. Так, почти все жители стран Африки к югу от Сахары, находятся в зоне риска из-за экстремальных погодных явлений.

«В условиях одновременного воздействия этих кризисов традиционные подходы больше работать не будут. Чтобы действительно улучшить условия жизни людей, повысить их доходы и защитить нашу планету, нам необходим принципиально новый план действий в области развития», — уточняет ван Тротсенбург.

Читайте: В результате уровень бедности в Украине вырос в десять раз — Всемирный банк

Для искоренения проблемы бедности, учитывая низкие темпы прогресса в этой области, может потребоваться более 100 лет, заключают в ВБ. При этом в среднем доходы в мире должны вырасти в пять раз, чтобы достичь уровня $25 на человека в день — минимального стандарта благосостояния для стран с высоким уровнем дохода.

В целом для снижения уровня бедности в будущем необходим менее углеродоемкий экономический рост, чем в прошлом. В ВБ рассуждают, что снижение крайней бедности на уровне $2,15 в день не нанесет значительного ущерба окружающей среде, поскольку доля беднейших стран в общих выбросах относительно невелика. Однако сокращение бедности при более высоком уровне в $6,85 в день может привести к значительному увеличению выбросов.

Поэтому каждая страна должна применять индивидуальный подход, учитывая свой уровень дохода.

  • Так, государствам с низким уровнем дохода следует сосредоточиться на сокращении бедности через экономический рост. Он может быть обеспечен за счет увеличения инвестиций в создание рабочих мест, развития человеческого капитала, обеспечения доступа к услугам и улучшения инфраструктуры. Также важно повышать устойчивость к внешним воздействиям.
  • Странам со средним уровнем дохода нужно сфокусироваться на увеличении доходов для снижения уязвимости к потрясениям и проводить политику по уменьшению углеродоемкости роста.
  • В странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего, где выбросы углерода высоки, следует уделять внимание сокращению выбросов и поиску способов избежать потери рабочих мест.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
16 октября 2024, 17:51
#
Ніхто проблеми бідних не вирішує.
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bonv
bonv
16 октября 2024, 17:52
#
Сам собі не допоможеш… ніхто тобі не допоможе.
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Leonid Fridman
Leonid Fridman
16 октября 2024, 18:52
#
Никто проблему эту решать не будет. Причина очень простая — бедными всегда легче управлять, кидаешь им подачку и готовы туфли целовать. Еще чего, вдруг станут богаче, поумнеют, оно никому не надо.
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