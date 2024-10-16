На решение проблем с глобальной бедностью нужно более 100 лет — Всемирный банк

Всемирный банк впервые после пандемии оценил мировой прогресс на пути искоренения бедности и ускоренного обеспечения общего благосостояния на планете, говорится в его тематическом докладе «Бедность, процветание и планета: пути выхода из множественного кризиса».

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Черта бедности

Согласно докладу, сегодня 44% населения мира живет на сумму менее $6,85 в день, что считается чертой бедности для стран с уровнем дохода выше среднего. При этом на искоренение крайней бедности, определяемой на уровне $2,15 в день, нужно не менее трех десятилетий.

С 1990 года, из-за роста численности населения, количество людей, находящихся за чертой бедности, практически не изменилось, отмечается в докладе. При этом после начала пандемии прогресс в сокращении глобального разрыва в уровнях благосостояния — это новый показатель общего благосостояния, измеряемый ВБ, — остановился. Это указывает на замедление роста доходов среди всех слоев населения в данный период.

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В докладе подчеркивается, что 1,7 млрд человек, или 20% населения планеты, все еще проживают в странах с высоким уровнем неравенства, в основном, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в государствах Африки к югу от Сахары. Этот высокий уровень неравенства отражает отсутствие возможностей для социально-экономической мобильности и ограничивает перспективы сокращения бедности.

Сложности связаны с низкими темпами экономического роста, высоким уровнем долга, межполитическими конфликтами и нестабильностью, а также климатическими потрясениями, говорит старший управляющий директор Всемирного банка Аксель ван Тротсенбург. Так, почти все жители стран Африки к югу от Сахары, находятся в зоне риска из-за экстремальных погодных явлений.

«В условиях одновременного воздействия этих кризисов традиционные подходы больше работать не будут. Чтобы действительно улучшить условия жизни людей, повысить их доходы и защитить нашу планету, нам необходим принципиально новый план действий в области развития», — уточняет ван Тротсенбург.

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Для искоренения проблемы бедности, учитывая низкие темпы прогресса в этой области, может потребоваться более 100 лет, заключают в ВБ. При этом в среднем доходы в мире должны вырасти в пять раз, чтобы достичь уровня $25 на человека в день — минимального стандарта благосостояния для стран с высоким уровнем дохода.

В целом для снижения уровня бедности в будущем необходим менее углеродоемкий экономический рост, чем в прошлом. В ВБ рассуждают, что снижение крайней бедности на уровне $2,15 в день не нанесет значительного ущерба окружающей среде, поскольку доля беднейших стран в общих выбросах относительно невелика. Однако сокращение бедности при более высоком уровне в $6,85 в день может привести к значительному увеличению выбросов.

Поэтому каждая страна должна применять индивидуальный подход, учитывая свой уровень дохода.