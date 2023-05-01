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1 мая 2023, 12:41 Читати українською

Всемирный банк: в Украине за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек

Уровень бедности в Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% — за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет The Guardian.

Уровень бедности в Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% — за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек.
Фото: theguardian.com

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Удорожание жизни

В Украине резко подорожали еда, топливо и услуги — некоторые из них на 50%.

«Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности», — предупредил региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.

Что касается уровня бедности, то большой разрыв наблюдается между городами и деревнями. Наиболее ощутимы последствия обнищания именно в сельской местности.

Экономист Елена Билан рассказала, что ситуация могла быть еще хуже без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества.

Читайте: В результате уровень бедности в Украине вырос в десять раз — Всемирный банк

«Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% — опять же, что могло быть и хуже — но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%», — рассказала она журналистам.

Билан добавила, что наиболее проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства.

Источник: Минфин
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