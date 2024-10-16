Ежегодное собрание МВФ в Вашингтоне: чего ждать Украине

На следующей неделе в Вашингтоне состоится ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Чего Украине ожидать от октябрьского собрания МВФ, Голосу Америки рассказал заместитель министра финансов США Брент Нимен, который отвечает за сотрудничество американского правительства с МВФ, где Соединенные Штаты являются крупнейшим акционером. «Минфин» выбрал главное.

Когда россия жестоко ворвалась в Украину, это повлекло за собой масштабный экономический шок. Очевидно, это во многих аспектах было ужасно для Украины, включая ее экономику, но пострадали и страны-члены МВФ со всех регионов.

МВФ работал, чтобы поддержать страны, которые столкнулись с негативным влиянием роста цен на сырье и продовольствие. МВФ разработал ряд стратегий, включая так называемое «окно преодоления продовольственного шока», которым могли воспользоваться несколько стран Африки, Южной Америки, развивающиеся страны Азии. Поэтому, думаю, очень положительно, что МВФ сделал шаги, чтобы преодолеть негативное влияние ужасного вторжения россии.

Лидеры G7 дали нам указание достичь прогресса до конца этого года в предоставлении кредита (Украине) до $50 млрд, обеспеченных доходами от этих обездвиженных активов, и мы все упорно работаем. Я оптимистичен в том, что мы добьемся прогресса, соответственно, к этому конечному сроку.

О финансировании от доноров и реформах

МВФ помогает координировать финансирование партнеров со всего мира для помощи Украине. МВФ — это учреждение, которое стремится координировать, я бы не употреблял слово «влияние». Это программа Украины в Фонде. Украина сама разработала собственную программу, и МВФ помогает средствами, техническими возможностями, чтобы Украина достигла целей, которые она сама обозначила в рамках программы путем переговоров.

Фонд помогает обеспечить то, что финансирование не дублируется, предоставляется без сбоев и с максимальной пользой для Украины.

Еще программа МВФ направляет Украину в векторе реформ, которые помогают экономике Украины не только сейчас, во время войны, но, надеемся, и в будущем, быть более прозрачной, генерировать собственные поступления, глядя в перспективу, когда она не будет получать внешнюю поддержку.

Пример успеха Украины, в котором помог МВФ, — это Стратегия национальных доходов. Она включает, в частности, улучшение корпоративного управления государственных предприятий, увеличение прозрачности сбора налогов, более прогрессивное налогообложение доходов граждан, преодоление теневой экономики — вещи, на которые Украина, с помощью МВФ, может положиться, чтобы достичь прогресса и выйти из войны более сильной экономически, способной поддерживать собственный рост и развитие.

Это хороший пример того, как партнерство МВФ и Украины действительно может и, как кажется, полезно для прогресса и развития, и изменений, надеемся, постоянных для Украины.

Читайте также: МВФ снизил комиссии: Годовые расходы Украины за пользование ресурсами уменьшатся на $130 млн

О прогрессе Украины

Моя служба наблюдает за многими программами МВФ, поэтому, я скажу, что прогресс, которого Украина достигает на каждом шагу партнерства с Фондом, действительно впечатляющий.

К примеру, все началось с программы надзора PMB (мониторинговая программа с участием совета директоров МВФ — прим. «Минфин»). Эта нетрадиционная для МВФ программа не включала финансирование.

Причина этого в том, что из-за сложных условий, стоящих перед Украиной, Фонд хотел убедиться, что существует возможность удержать экономику на траектории, определенной вместе с МВФ, перед тем, как предоставить средства. И причина, почему Украина быстро перешла в марте 2023 года к программе Фонда в размере $16 млрд, — это то, что она прекрасно справилась с РМВ.

Поэтому, я чувствую оптимизм, что, если Украина продолжит так же тщательно работать над такими реформами, как Национальная стратегия доходов, вместе с Фондом и союзниками, она останется на позитивном пути. Это действительно сложно.

Одним из элементов договоренности рабочего уровня, заключенной в прошлом месяце, был прогноз роста сложностей. Из-за чрезвычайных разрушений энергетической инфраструктуры был уменьшен прогноз роста до 3%, а инфляция выросла. Конечно, это настоящие трудности, но Украина показывает способность хорошо управлять в сложнейших условиях и хорошо выполнять программу МВФ.

Партнеры Украины со всего мира во время годового собрания МВФ обсудят и то, как нам выполнить свою роль в поддержке.

Чего ждать Украине

Программа МВФ для Украины — важная часть этого ежегодного собрания. Украина исключительно хорошо прошла уже несколько просмотров программы и около месяца тому назад завершила пятый пересмотр программы МВФ.

Этого не будет в программе заседаний, но я предполагаю, что скоро правление утвердит пятый пересмотр и одобрит финансирование на $1,1 млрд. Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, думаю, мы вскоре одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу.