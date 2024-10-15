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15 октября 2024, 18:20 Читати українською

В Украине треть интернет-провайдеров прекратила работу

Почти треть операторов электронных коммуникаций, предоставлявших услуги доступа в интернет в Украине, прекратила работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения. Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко, пишет «Интерфакс-Украина».

Почти треть операторов электронных коммуникаций, предоставлявших услуги доступа в интернет в Украине, прекратила работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.
Фото: depositphotos

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В чем причина

«После того как Государственная налоговая служба Украины начала уничтожать малый бизнес провайдеров интернета, мне стало интересно, сколько субъектов, предоставлявших услуги доступа к сети интернет, прекратят свою работу. Поэтому обратился к НКЭК (Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах электронных) коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи) предоставить статистику», — рассказал Федиенко.

Народный депутат предположил, что часть провайдеров прекратила деятельность, часть ушла в тень, а часть выставила бизнес на продажу.

Читайте: Провайдеров выгоняют из ФОП

В опубликованном Федиенко ответе НКЕК на его депутатское обращение указано, что по состоянию на 8 октября количество субъектов хозяйствования, которые с августа обратились с заявлениями об их исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей, достигло 487. Обработано 386 заявлений.

В приложении к письму, также предоставленному НКЕК, приведены 1316 субъектов, которые в течение августа-октября 2024 года предоставили комиссии информацию о прекращении деятельности в сфере электронных коммуникаций на определенной территории.

Где больше всего ушло провайдеров

Больше субъектов, прекративших деятельность, было в Киеве и Киевской области — 156, а также в Черкасской области — 108.

По последним данным, количество интернет-провайдеров к изменению налогового режима составило около 3,5 тыс.

По данным НКЭК, об услугах доступа к фиксированной сети Интернет в первом полугодии отчитались 3443 оператора. Цифра 3,5 тыс. провайдеров фигурировала в заявлениях Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Данила Гетманцева.

Ранее Федиенко сообщил, что с 1 октября Государственная налоговая служба Украины аннулировала дату регистрации всех провайдеров фиксированного Интернета, зарегистрированных в форме ФОП.

Источник: Минфин
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