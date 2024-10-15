Спикер ВР отправил на подпись президенту закон о повышении налогов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента. Об этом написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», — написал Железняк.

Читайте: Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.