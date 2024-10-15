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15 октября 2024, 12:00 Читати українською

Спикер ВР отправил на подпись президенту закон о повышении налогов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента. Об этом написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.
Фото: depositphotos

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«В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», — написал Железняк.

Читайте: Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kanarej
Kanarej
15 октября 2024, 14:27
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Ура товарищи! Под чутким руководством Партии и непосредственно товарища Зеленского мы уверенными шагами приближаемся к коммунизму!
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