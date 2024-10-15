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15 октября 2024, 8:33 Читати українською

«Доступные кредиты 5-7-9%»: с начала года бизнес получил 69 млрд грн льготных кредитов

Украинские предприниматели получили 375 кредитов на 1,1 млрд гривен по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе. Всего с начала года бизнес получил 18 532 льготных кредита на общую сумму 69 млрд гривен, а от старта «5−7−9%» (февраль 2020 года) — 97,5 тысячи кредитов на сумму 335,9 млрд гривен. Об этом отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

Украинские предприниматели получили 375 кредитов на 1,1 млрд гривен по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе.
Фото: depositphotos

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Сколько получил бизнес

В рамках программы бизнес получил:

  • 18,4 млрд грн — на пополнение оборотных средств;
  • 16,1 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 16,0 млрд грн — на переработку;
  • 14,5 млрд грн — инвестиционные кредиты.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

Читайте: Долги бюджета по льготным кредитам «5−7−9%» достигли двух-трех месяцев

Регионы-лидеры

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Где можно оформить кредит

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (45,4 тыс.), Ощад (15,1 тыс.) и Райффайзен Банк (5,4 тыс.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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