«Доступные кредиты 5-7-9%»: с начала года бизнес получил 69 млрд грн льготных кредитов

Украинские предприниматели получили 375 кредитов на 1,1 млрд гривен по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе. Всего с начала года бизнес получил 18 532 льготных кредита на общую сумму 69 млрд гривен, а от старта «5−7−9%» (февраль 2020 года) — 97,5 тысячи кредитов на сумму 335,9 млрд гривен. Об этом отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.