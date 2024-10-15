Украинские предприниматели получили 375 кредитов на 1,1 млрд гривен по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе. Всего с начала года бизнес получил 18 532 льготных кредита на общую сумму 69 млрд гривен, а от старта «5−7−9%» (февраль 2020 года) — 97,5 тысячи кредитов на сумму 335,9 млрд гривен. Об этом отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.
«Доступные кредиты 5-7-9%»: с начала года бизнес получил 69 млрд грн льготных кредитов
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Сколько получил бизнес
В рамках программы бизнес получил:
- 18,4 млрд грн — на пополнение оборотных средств;
- 16,1 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 16,0 млрд грн — на переработку;
- 14,5 млрд грн — инвестиционные кредиты.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.
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Регионы-лидеры
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
Где можно оформить кредит
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (45,4 тыс.), Ощад (15,1 тыс.) и Райффайзен Банк (5,4 тыс.).
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