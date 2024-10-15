Банки посчитали, скольких сотрудников уволят, заменив их на ИИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 октября 2024, 8:50 Читати українською

Банки посчитали, скольких сотрудников уволят, заменив их на ИИ

Банки начинают сокращать персонал, внедряя инструменты искусственного интеллекта. Как это изменит рынок труда финансистов, пишет Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Банки начинают сокращать персонал, внедряя инструменты искусственного интеллекта.

Итальянский BPER Banca обнародовал планы по сокращению своего персонала примерно на 2 000 человек в течение следующих нескольких лет. Причина — достижения в области ИИ постепенно увеличивают производительность, позволяя оптимизировать и автоматизировать процессы.

Банк, исходя из этого, планирует сократить к 2027 году 10% персонала — до примерно 18 500 человек.

Он объявил, что сокращение штата произойдет «путем уже согласованных добровольных увольнений» и за счет «естественной текучести кадров».

Банк также будет переносить процессы продаж из банковских отделений в цифровые каналы, это также поспособствует сокращению рабочих мест.

Сколько рабочих мест «уйдет»

Хотя многие европейские банки заявили, что ИИ в конечном итоге позволит им снизить издержки, выполняя задачи, которые ранее выполняли наемные работники, немногие назвали конкретную сумму ожидаемой экономии.

План BPER по сокращению численности персонала на 10% является одним из первых объявлений такого рода.

Ранее Citigroup подсчитал, что ИИ, вероятно, приведет к сокращению большего числа рабочих мест в банковской отрасли, чем в любом другом секторе, помогая увеличить прибыльность сектора во всем мире на $170 млрд в течение следующих нескольких лет.

Как банки используют ИИ

Ставку на ИИ и генеративный ИИ делают все больше финансовых учреждений, которые стремятся повысить эффективность и сократить расходы.

UBS Group разработала инструмент ИИ, который поможет ей предлагать клиентам потенциальные сделки по слиянию и поглощению. Этот И И способен проанализировать базу данных из более чем 300 тыс. компаний менее чем за полминуты.

Deutsche Bank использует ИИ для сканирования портфелей состоятельных клиентов. А CaixaBank планирует создать команду из сотен экспертов в области искусственного интеллекта и IТ, готовясь сделать эту стремительно развивающуюся технологию основой новой стратегии, которую он планирует представить в ноябре.

ING Group использует ИИ, чтобы проводить скрининг потенциальных неплательщиков. Банк также нанял сотрудника с докторской степенью в области машинного обучения для разработки технологии торговли на рынке Форекс. Внедрение И И требует навыков, которые необязательно имеются у существующего персонала, так что поиск «ИИ-людей» в банковскую сферу уже становится проблемой.

Читайте также: TikTok увольняет сотни работников, заменяя их искусственным интеллектом

JPMorgan Chase подбирает сотрудников, способных работать с ИИ, а глава банка Джейми Даймон заявил, что, по его мнению, эта технология позволит работодателям сократить рабочую неделю до 3,5 дней.

Для BPER прогнозируемое сокращение общей численности персонала будет частично компенсировано наймом. Хотя итальянский банк ожидает около 3 100 увольнений в течение 2027 года, он намерен набрать 1 100 новых сотрудников за тот же период. Они будут добавлены в «стратегические области», включая IТ, говорится в сообщении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами