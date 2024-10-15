Банки посчитали, скольких сотрудников уволят, заменив их на ИИ

Итальянский BPER Banca обнародовал планы по сокращению своего персонала примерно на 2 000 человек в течение следующих нескольких лет. Причина — достижения в области ИИ постепенно увеличивают производительность, позволяя оптимизировать и автоматизировать процессы.

Банк, исходя из этого, планирует сократить к 2027 году 10% персонала — до примерно 18 500 человек.

Он объявил, что сокращение штата произойдет «путем уже согласованных добровольных увольнений» и за счет «естественной текучести кадров».

Банк также будет переносить процессы продаж из банковских отделений в цифровые каналы, это также поспособствует сокращению рабочих мест.

Сколько рабочих мест «уйдет»

Хотя многие европейские банки заявили, что ИИ в конечном итоге позволит им снизить издержки, выполняя задачи, которые ранее выполняли наемные работники, немногие назвали конкретную сумму ожидаемой экономии.

План BPER по сокращению численности персонала на 10% является одним из первых объявлений такого рода.

Ранее Citigroup подсчитал, что ИИ, вероятно, приведет к сокращению большего числа рабочих мест в банковской отрасли, чем в любом другом секторе, помогая увеличить прибыльность сектора во всем мире на $170 млрд в течение следующих нескольких лет.

Как банки используют ИИ

Ставку на ИИ и генеративный ИИ делают все больше финансовых учреждений, которые стремятся повысить эффективность и сократить расходы.

UBS Group разработала инструмент ИИ, который поможет ей предлагать клиентам потенциальные сделки по слиянию и поглощению. Этот И И способен проанализировать базу данных из более чем 300 тыс. компаний менее чем за полминуты.

Deutsche Bank использует ИИ для сканирования портфелей состоятельных клиентов. А CaixaBank планирует создать команду из сотен экспертов в области искусственного интеллекта и IТ, готовясь сделать эту стремительно развивающуюся технологию основой новой стратегии, которую он планирует представить в ноябре.

ING Group использует ИИ, чтобы проводить скрининг потенциальных неплательщиков. Банк также нанял сотрудника с докторской степенью в области машинного обучения для разработки технологии торговли на рынке Форекс. Внедрение И И требует навыков, которые необязательно имеются у существующего персонала, так что поиск «ИИ-людей» в банковскую сферу уже становится проблемой.

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JPMorgan Chase подбирает сотрудников, способных работать с ИИ, а глава банка Джейми Даймон заявил, что, по его мнению, эта технология позволит работодателям сократить рабочую неделю до 3,5 дней.

Для BPER прогнозируемое сокращение общей численности персонала будет частично компенсировано наймом. Хотя итальянский банк ожидает около 3 100 увольнений в течение 2027 года, он намерен набрать 1 100 новых сотрудников за тот же период. Они будут добавлены в «стратегические области», включая IТ, говорится в сообщении.