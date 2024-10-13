Соцсеть TikTok сокращает штат сотрудников, занимавшихся модерацией контента, заменяя их искусственным интеллектом. Об этом пишет Reuters.
TikTok увольняет сотни работников, заменяя их искусственным интеллектом
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Под сокращение попало в частности подразделение в Малайзии. По информации источников издания там уволили 700 работников, но в компании заявили, что речь идет о 500 наемных рабочих. Большинство из них отвечали за модерацию контента.
TikTok планирует также продолжить внедрение ИИ, что приведет к дальнейшим увольнениям.
На ByteDance (владелец соцсети) работает более 110 тыс сотрудников в более чем 200 городах в мире.
Читайте также: Разработчик TikTok возглавил рейтинг самых дорогих компаний-единорогов
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1