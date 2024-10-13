TikTok увольняет сотни работников, заменяя их искусственным интеллектом

Соцсеть TikTok сокращает штат сотрудников, занимавшихся модерацией контента, заменяя их искусственным интеллектом. Об этом пишет Reuters.

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Под сокращение попало в частности подразделение в Малайзии. По информации источников издания там уволили 700 работников, но в компании заявили, что речь идет о 500 наемных рабочих. Большинство из них отвечали за модерацию контента.

TikTok планирует также продолжить внедрение ИИ, что приведет к дальнейшим увольнениям.

На ByteDance (владелец соцсети) работает более 110 тыс сотрудников в более чем 200 городах в мире.

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