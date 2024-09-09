57% опрошенных украинцев считают, что изменение названия «копейка» на «шаг» не актуально сейчас

Инициативу Национального банка изменить название украинской разменной монеты считает несвоевременной более половины украинцев. Чуть меньше четверти полностью поддерживает НБУ в этом вопросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, сообщает LIGA.net.

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Ответы на вопрос «Поддерживаете ли вы замену копейки на шаг?» распределились так:

не поддерживаю, это лишнее — 57%;

да, полностью поддерживаю — 24%;

мне все равно, не думаю о таком сейчас — 19%.

В анонимном онлайн-опросе приняло участие более 29 000 украинцев. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Напомним, что Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине в XVI—XVII вв.

В НБУ считают, что это восстановит историческую справедливость и будет способствовать дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.