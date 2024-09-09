Инициативу Национального банка изменить название украинской разменной монеты считает несвоевременной более половины украинцев. Чуть меньше четверти полностью поддерживает НБУ в этом вопросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, сообщает LIGA.net.
57% опрошенных украинцев считают, что изменение названия «копейка» на «шаг» не актуально сейчас
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Ответы на вопрос «Поддерживаете ли вы замену копейки на шаг?» распределились так:
- не поддерживаю, это лишнее — 57%;
- да, полностью поддерживаю — 24%;
- мне все равно, не думаю о таком сейчас — 19%.
В анонимном онлайн-опросе приняло участие более 29 000 украинцев. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
Напомним, что Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине
В НБУ считают, что это восстановит историческую справедливость и будет способствовать дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.
Источник: Минфин
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