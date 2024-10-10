Как изменились цены на недвижимость в сентябре — исследование

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Первичный рынок

В сентябре количество новостроек с активными отделами продаж осталось на таком же уровне — 77%. В сентябре в эксплуатацию сдали две новостройки во Львовской области и одну — в Киевской области в целом на 6 секций.

Цены

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларах преимущественно росла в сентябре на 1−6% в зависимости от области.

В сравнении сентябрь 2024 по сентябрь 2023 больше всего подорожали новостройки в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Высокая средняя стоимость нового жилья сохраняется в Киеве — $1 349 за м².

Спрос

В сентябре пользователи маркетплейса гораздо больше интересовались квартирами в новостройках по сравнению с августом. Наибольший прирост поисковых запросов прошел в Николаевской и Кировоградской областях. Вместе с тем в масштабах года оживление интереса наблюдается только в Киевской области без учета столицы и Винницкой области.

Вторичный рынок

В сентябре стало меньше желающих продать собственное жилье, если сравнивать с августом или сравнивать данные год к году. По сравнению с сентябрем 2023 г. количество предложений по продаже жилья возросло только в Черниговской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Цена

Стоимость, которую указывали владельцы в своих предложениях по продаже недвижимости, в сентябре выросла почти в каждой области в основном на 5−6%. Киевская область не показала изменений, а в Киеве аналитики выделили незначительное удешевление на 1%. При этом столица остается городом с самым дорогим жильем: средняя цена за однокомнатную квартиру на основе сентябрьских предложений составляет $84 935.

Однако на рынке есть более дешевые и более дорогие предложения: в среднем $45 060 в Деснянском районе и $113 553 — в Печерском.

Спрос

Пользователи активнее искали предложения по покупке жилья в центральных и западных областях Украины: там спрос вырос где-то более чем на 20%. Несмотря на то, что в пределах года общее количество поисковых запросов идет на убыль, в большинстве областей Украины до сих пор на одно объявление о продаже жилья приходится 5−10, а иногда и 20 отзывов.