Без права на отрицание: как вступление в ЕС может изменить нашу аграрку

Украина входит в переговоры об условиях вступления в ЕС без права на отрицание требований Союза, — об этом недавно сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики. «Минфин» разбирался, что значит позиция «неотрицания» для Украины, и как это повлияет на наших главных «добытчиков» валюты и простых потребителей.

«Мы вступаем в переговоры с Европейским Союзом о вступлении, где у нас нет права на отрицание. То есть по факту это принятие этих правил полностью такими, как они есть», — сообщил Тарас Качка.

Наиболее проблемным такой «диктат» Евросоюза может оказаться для наших аграриев, к которым у европейских фермером уже целый список претензий. Как объясняют в Минэкономики, в ближайшие месяцы Украину ждет дискуссия с ЕС относительно чувствительных рынков — мяса птицы, кукурузы, меда и др.

Украинский агросектор сейчас генерирует более 60% валютной выручки. При этом отрасль крайне зависима от поставок в Евросоюз. То есть от условий работы аграрного сектора напрямую зависит экономика страны.

Украинским аграриям придется раскошелиться: наши потребители почувствуют это тоже

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, в самом начале полномасштабного вторжения. Тогда же Евросоюз предоставил нашей стране автономные торговые преференции, сняв квоты и пошлины на целый ряд украинской продукции, в частности, аграрной.

С тех пор Европа успела прикрутить гайки по льготным поставкам целого списка наших товаров (курятины, сахара, яиц, кукурузы), посчитав, что они мешают местным фермерам.

Между тем переговорный процесс о вступлении нашей страны в ЕС еще даже толком не начался.

В июле этого года Евросоюз утвердил переговорные рамки, а до конца октября Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии в рамках Пакета расширения (план утвержден Кабмином в феврале 2024 года). Дальше уже начнутся предметные консультации.

Как говорит глава комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко, на первом этапе ЕС проведет скрининг украинского законодательства, поэтому изначальной темой для дебатов станут именно юридические нюансы — на каких условиях, с какими переходными периодами и на какие деньги Украина будет имплементировать европейские нормы в отечественное законодательство.

«Мы действительно не сможем отказаться от имплементации каких-то норм — нужно будет принять все европейские условия. Речь идет о нескольких тысячах директив и нормативных актов», — уточняет Александра Авраменко.

Самая чувствительная тема будущих переговоров, по ее словам, — агропромышленный комплекс.

Для украинских селян полный переход на евростандарты чреват серьезными проблемами. К примеру, в Европе запрещено использование отдельных средств защиты растений, которые применяют наши аграрии. Плюс, действует законодательство о благополучии животных, регламентирующее условия содержания скота.

Более жесткие, чем у нас, нормы и по качеству молока. Также придется менять законодательство по платежным системам в АПК, развитию сельских территорий и др.

«Многими требованиями недовольны и сами европейские фермеры, но все же вынуждены их выполнять. Естественно, и нас будут к этим стандартам „выравнивать“. Наша позиция „неотрицания“ вполне понятная — не они ведь к нам идут, а мы к ним. Поэтому все придется выполнять», — говорит заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Вполне очевидно, что внедрение европейских стандартов потребует от наших аграриев дополнительных вложений, сделает производство более затратным. Например, по подсчетам руководителя агрофирмы «Колос» (Киевская область) Леонида Центило, обустройство одного места для содержания коров может обойтись в несколько тысяч евро.

Формально эти затраты могут быть компенсированы специальными субсидиями от ЕС. «Но неправы те, кто думает, что субсидиями станут засыпать со всех сторон. Чтобы получить деньги, придется выполнять определенные условия.

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В теории, страны-кандидаты в члены ЕС могут получить доступ к спецфондам Евросоюза. Но сейчас работает программа Ukraine Facility на 50 млрд евро, и до ее окончания в 2027 году дополнительные финансовые ресурсы от ЕС вряд ли будут", — говорит Авраменко.

То есть украинским аграриям придется «подтягивать» производство под европейские нормы своими силами или за счет господдержки. Госпомощь есть и сейчас, но она не слишком щедрая, особенно учитывая военные реалии и дефицит бюджета. К тому же львиная ее часть уходит к крупным агрохолдингам.

Если же аграрии будут модернизировать производство за свой счет, стоит готовиться к подорожанию продукции, в том числе на украинском рынке. По оценкам представителей агрофирм, с которыми пообщался «Минфин», мясная и молочная продукция могут вырасти в цене как минимум на 10−15%.

Впрочем, до «внутренней кухни» АПК очередь в переговорах ЕС может дойти только к осени следующего года. Гораздо более сжатые сроки — по условиям торговли с ЕС, в частности, сельскохозяйственной продукцией.

Почему поставки нашей аграрки снова могут ограничить

Как говорит Авраменко, условия торговли Украины с ЕС могут попасть в переговорную повестку дня первыми. Но до этого Украине предстоит согласовать режим торговли в рамках Ассоциации с ЕС. Режим автономных преференций, который действует сейчас, истекает 5 июня 2025 года.

Напомним: изначально этот режим предусматривал полную отмену пошлин и квот на поставки украинской аграрной продукции. Но после того, как наши сельхозтовары хлынули в Европу, и этим фактом начали активно возмущаться европейские фермеры, условия пересмотрели.

В этом году были введены ограничения по яйцам, сахару, мясу птицы, кукурузе и продуктам ее переработки, меду. Условия следующие: если объемы превышают средние за 2021−2022 годы, то на «лишние» поставки возвращаются квоты. По этой причине экспорт украинского сахара в ЕС уже остановлен.

Что будет дальше?

В Еврокомиссии заявили, что с июня 2025 года режим автономных преференций перестанет действовать. Взамен нам предложили режим либерализации торговли.

«Согласно статьи 29 Соглашения об Ассоциации с ЕС, через 5 лет действия документа стороны могут пересматривать условия с целью большей интеграции украинского рынка в европейский», — пояснила Авраменко.

Процесс такой либерализации и должен начаться в 2025 году. Он, в частности, предусматривает пересмотр условий поставок украинской продукции, квот и пошлин.

Но проблема в том, что новый состав Еврокомиссии может приступить к полноценной работе только в декабре этого года. То есть не факт, что удастся согласовать новые условия к июню 2025-го. Если так и случится, украинский агросектор к лету следующего года может получить те же условия, с которыми торговал с ЕС до войны — в 2021 году, то есть с очень ограниченными квотами.

«Скажем, по сахару мы поставляем сейчас без пошлин порядка 260 тысяч тонн в год. На 5 месяцев 2025 года (до июня, когда заканчивается режим автономных торговых преференций — ред.) нам выделили квоту в 109 тысяч тонн. А в 2021 году действовала квота всего в 20 тысяч тонн. И, если о новых условиях поставок мы не успеем договорится, то вернутся именно эти ограничения. То же самое по яйцам, мясу птицы, кукурузе — беспошлинные поставки снизятся в разы», — отметила Авраменко.

Еврокомиссия уже начала консультации относительно торговли «чувствительной продукцией» (а это в первую очередь агротовары) с местными сельскохозяйственными ассоциациями. Их позиция очень жесткая. К примеру, крупная ассоциация COPA COGECA призывает Еврокомиссию не увеличивать квоты на поставки украинской продукции, считая, что та «ломает» европейский агрорынок.

В начале октября министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу обратился к ЕК с просьбой запретить импорт в их страну продукции птицеводства, в частности, яиц, которые, якобы, поставляются по «демпинговым ценам». Ранее с такой же просьбой в Еврокомиссию обратилось болгарское аграрное ведомство.

«У Еврокомиссии на этот счет пока нет официальной позиции. Но, понятно, что она будет прислушиваться в первую очередь к своим производителям и профильным ассоциациям. Поэтому нам предстоит тяжелый переговорный процесс», — отметила Александра Авраменко.

Отметим, что, по итогам прошлого года, Украина поставила в Европу агропродукции более чем на 9 млрд евро, войдя в топ-3 экспортеров (в этом списке также Бразилия и Великобритания). За первое полугодие 2024 года аграрный экспорт из нашей страны в ЕС вырос еще на 2% (до 124 млн евро), и это несмотря на ограничения.

При этом на Евросоюз в 2023 году приходилось 59% экспортных поставок агропродукции, против 32% в довоенном 2021 году.

То есть мы очень зависимы от условий экспорта в ЕС, особенно с учетом того, что агросектор с начала войны генерирует основные поступления валютной выручки — порядка 60%.

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Три варианта для Украины

Какие перспективы для нашего сельского хозяйства (а, значит, и украинской экономики) по мере продвижения Украины к членству в ЕС?

Как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, на Украину приходится приблизительно четверть всех европейских сельхозугодий, соответственно, наша страна опережает ЕС по «взносу» аграрной отрасли в ВВП и доле задействованных в сельском хозяйстве работников.

«Как показывает опыт предыдущего расширения ЕС, аграрная тема является одной из наиболее чувствительных. Поэтому, чтобы смягчить переговорный процесс, нам стоит в рамках диалога с европейскими коллегами предложить рассматривать наш агросектор как таковой, который усиливает стратегические позиции ЕС на международных рынках, как гаранта европейской и мировой продовольственной безопасности», — считает Забловский.

А вот по мнению экономиста Алексея Куща, это вряд ли сработает. «Стоит вспомнить Испанию, которая на этапе вхождения в ЕС получила квоты и пошлины на поставки агропродукции. Но в Испании на тот момент, кроме сельского хозяйства, было неплохо развито промышленное производство. В нашем случае, ситуация куда хуже, ведь флагманом отечественной экономики является именно агросектор», — говорит Кущ.

По его словам, для Украины в ЕС есть несколько вариантов.

Первый — сервисная экономика. «Наша аграрно-сырьевая модель в ЕС никому не нужна. Сельское хозяйство у них — это, главным образом, социальный фактор, позволяющий поддержать миллионы фермерских хозяйств. Ухудшать условия для них ради наших латифундистов никто не будет.

Поэтому, если Украина войдет в ЕС с такой же аграрно-сырьевой моделью экономики, как сейчас, стоит готовится к постепенному ослаблению нашего сельского хозяйства. А так как промышленное производство в Украине имеет крайне слабые позиции, экономическая модель станет «сервисной», как это произошло, к примеру, в странах Балтии.

Имеется в виду сфера развлечений, выращивание каннабиса и пр. Даже IT-сфера рискует утратить свои позиции из-за массовой миграции специалистов и ухудшения уровня образования", — считает он.

Второй вариант — интеграция в европейский рынок, как это сделала, к примеру, Польша. «Это возможно, если в Украине начнут развивать переработку, в том числе аграрного сырья. Скажем, производство растительного белка или биотоплива, которых в ЕС не хватает. Или же откроют производство чипов и полупроводников, встроившись таким образом в европейские цепочки», — отмечает Кущ.

Третий вариант — стать «сборочным цехом» Европы, как, к примеру, Словакия, где размещены предприятия многих европейских концернов.

По какому пути в итоге пойдет Украина — вопрос пока открытый. «Прежде всего нам самим нужно определиться, и озвучить стратегию развития страны на ближайшие годы, чего пока не сделано», — резюмировал Кущ.