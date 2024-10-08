Минобороны обновило приложение «Резерв+»: что в нем нового

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Что нового

В приложении «Резерв+» версии 1.2.0 следующие нововведения:

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов.

Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Новая версия «Резерв+» сейчас доступна на iOS. Android-пользователи получат обновление в ближайшее время.

Напомним

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, в октябре в «Резерв+» запустят сервис рекрутинга с вакансиями воинских частей.

«Минфин» писал, что с 18 июня 2024 года в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Позже в приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации.