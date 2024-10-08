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8 октября 2024, 18:04 Читати українською

Минобороны обновило приложение «Резерв+»: что в нем нового

Министерство обороны Украины выпустило новую версию мобильного приложения «Резерв+», которое получило три нововведения.

Министерство обороны Украины выпустило новую версию мобильного приложения «Резерв+», которое получило три нововведения.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто новогоВ приложении «Резерв+» версии 1.2.0 следующие нововведения: Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).
Фото: sud.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что нового

В приложении «Резерв+» версии 1.2.0 следующие нововведения:

  • Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).
  • Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов.
  • Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Новая версия «Резерв+» сейчас доступна на iOS. Android-пользователи получат обновление в ближайшее время.

Напомним

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, в октябре в «Резерв+» запустят сервис рекрутинга с вакансиями воинских частей.

«Минфин» писал, что с 18 июня 2024 года в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Позже в приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Три літри
Три літри
8 октября 2024, 18:21
#
Оце так оновлення, потужне та незламне.
+
+15
Riojas
Riojas
8 октября 2024, 18:35
#
Добавьте возможность удалить профиль ;)
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