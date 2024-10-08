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8 октября 2024, 12:10 Читати українською

Долги бюджета по льготным кредитам «5-7-9%» достигли двух — трех месяцев

Проблема задержек с оплатой из госбюджета компенсации банкам льготных процентных ставок по кредитам государственной программы 5−7−9% остается острой. Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Проблема задержек с оплатой из госбюджета компенсации банкам льготных процентных ставок по кредитам государственной программы 5−7-9% остается острой.

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Что говорят банкиры

«В настоящее время в нашем банке эта задержка составляет 2 месяца. В среднем по банкам это 2−3 месяца», — рассказал начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян.

Начальник центрального территориального управления Пиреус Банка Сергей Щека назвал аналогичный срок. «Сейчас задолженность 2−3 месяца. Мы понимаем, что государство начинает экономить на этой программе. И финансирует именно тех клиентов и в тех отраслях, в которых считает нужным», — сказал он.

Читайте: Нацбанк выступает за изменение программы кредитования «5−7−9%»

«У нас также задержка компенсации процентов от Фонда развития предпринимательства — где-то 2−2,5 месяца. Это стандарт в последние три месяца. Вопрос, будет ли финансирование до конца года. Потому что в прошлом году мы получили последнюю компенсацию в конце сентября. И до марта не получали компенсаций», — рассказала заместитель директора департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Анна Мухина.

«В прошлом году был сформирован гэп почти до 6 месяцев. И тогда уже все занервничали», — сказала руководительница малого и среднего бизнеса Сенс Банка Яна Шумунова.

Пиреус Банк в прошлом году получал средства также в начале осени.

«Мы в прошлом году в сентябре закончили получение компенсации от Фонда. Потом ждали, задолженность достигала почти полугода. И я знаю, что несколько других банков даже прекращали финансирование клиентов по причине, что долго ожидали компенсацию процентов. У нас руководство приняло решение, что мы продолжим фондирование, подписывали соглашения по новым клиентам», — отметил Сергей Щека.

«Непонятно, будет ли в этом году такая же ситуация и нам придется ждать почти полгода. Или, возможно, до конца года еще будут какие-нибудь выплаты», — волнуется Анна Мухина.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
8 октября 2024, 12:22
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nitrolog
nitrolog
8 октября 2024, 12:26
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У банків такі доходи з повітря що в принципі вони ті борги по кредитам і самі можуть компенсувати))
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