Тема финансового мониторинга остается одной из самых горячих на нашем форуме. Многие люди до сих пор не понимают его принципов и расценивают требования финансистов, как необоснованные придирки, потому жалуются на свои банки на нашем сайте и Национальному банку. Тем более, что сейчас при принудительном закрытии счета по причине непрохождения финмона банки все чаще снимают при выдаче денег до 20−30% суммы.
Комиссия в 30% за закрытие счета по финмону: законно или нет, и что с этим делать
«Минфин» выяснил позицию банкиров, забирающих у клиентов до трети денег, мнение Нацбанка на эту тему, а также запросил экспертизу независимых юристов.
НБУ: не штраф, а комиссия
Новый импульс истории с крупными взысканиями с клиентов банков в рамках финансового мониторинга дал комментарий Национального банка, в котором сообщалось следующее:
- Банки не имеют права применять к клиентам финансовые наказания в виде штрафных санкций за нарушение правил финансового мониторинга.
- Накладывание банками на клиентов штрафов за финансовый мониторинг не отвечает действительности, это фейк.
- Банк может брать с клиента «стандартную комиссию» при возврате клиенту денег после применения финансового мониторинга — либо при переводе средств в другой банк, либо при выдаче их наличными через кассу. Ключевое слово здесь — «стандартная», — такая комиссия в среднем по рынку сейчас составляет 1% суммы, единицы берут 2%.
«В медиа и телеграмм-каналах распространяется недостоверная информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, хранящихся клиентами на их банковских счетах. Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности!..
Банк может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции", — буквально говорится в заявлении НБУ от 28 августа в его соцсетях.
Оно активно обсуждалось не только самими финансистами, но и их клиентами, которые прямо под сообщениями регулятора писали о наличии такого вида взысканий.
В ответе на официальный запрос «Минфина» в НБУ подчеркнули, что с людей могут взыскать только комиссии, но не штрафы за финмониторинг.
«Подчеркиваем: законодательством по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено применение банками „каких-либо финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга“. То есть за нарушение правил финансового мониторинга банк не может налагать взыскания, штрафы или любую другую финансовую санкцию на клиента», — говорится в официальном комментарии Национального банка для «Минфина».
В нем также уточняется, что украинские банки расторгают отношения со своими клиентами не только из-за нарушений правила финмониторинга, но и по ряду других причин:
- Неплатежеспособность, незаконное использование карты или токена, предоставление недостоверной информации и возникновение подозрения в возможном незаконном использовании карты.
- Получение информации от международной платежной системы о незаконном использовании карты.
- Нарушение держателем карты условий договора.
- Непредоставление держателем карты документов, согласно договору.
- Прекращение поручений (гарантий), предоставленных третьим лицом по обязательствам клиента перед банком.
- Возникновение несанкционированной или просроченной кредитной задолженности по счету, кредиту или кредитной линии.
- Получение от клиента уведомления об утере карты или телефона и подозрение в их незаконном использовании.
- Установление факта осуществления противоправной деятельности на основании официальных документов, сообщений правоохранительных органов и других организаций.
- При наличии обоснованных подозрений на основании выводов служб банка о факте осуществления противоправной деятельности. Использование карт для перевода средств, полученных незаконным путем.
- Другие случаи, предусмотренные договором.
В чем проблема финансового мониторинга
Объяснение НБУ сводится к тому, что напрямую за нарушение правил финмониторинга банк 20−30% не взымает. Он проводит взыскание не за сам финмон, а за возврат средств после него — уже в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО). Когда человек хочет вернуть себе заблокированные средства.
Дело в том, что финансовый мониторинг по своей форме и сути не является услугой, которую заказывает клиент. Это обязательная процедура оценки любого физлица/ФОПа/юрлица, которую каждый украинский банк обязан проводить на основании Закона № 361-IX от 6 декабря 2019 года и Постановления НБУ № 65 от 19 мая 2020 года.
В нацбанковском документе перечислено около 70 признаков подозрительных операций, на основании которых можно остановить транзакцию/сделку. Причем этот перечень не окончательный: НБУ официально обязал банки самостоятельно добавлять новые признаки, и на практике их список давно перевалил за сотню.
Главное здесь, что все эти признаки не разглашаются, и клиенты банков даже не представляют себе мотивацию банка, применившего к ним наказание. Сначала заблокировать счет, а потом взыскать огромный процент на возврате личных средств. Это самостоятельно определяет каждый банк в отдельности и, по сути, может сделать с каждым клиентом все, что угодно.
В своих официальных ответах на жалобы клиентов банкиры именно так и отвечают: вы нарушили правила, которые мы не можем вам разглашать, но доступ к счету/деньгам закрыт на неопределенный срок.
На практике перед крупным взысканием есть два шага. Первый: банк в одностороннем порядке фиксирует нарушение в рамках финмониторинга и блокирует клиенту счета, после чего может его закрыть в одностороннем порядке.
Второй: идет возврат средств в рамках расчетно-кассового обслуживания (наличными или переводом) за вычетом вышеупомянутых 20−30% (в зависимости от банка), если не было зафиксировано отмывание денег, финансирование терроризма или другое уголовное преступление.
Из-за причинно-следственной связи люди воспринимают этот вычет, как взыскание за финмониторинг, поскольку стандартная комиссия за такую услугу составляет 1%.
Нацбанк в ответе для «Минфина» говорит следующее: «Следует еще раз отметить, что банки имеют право самостоятельно определять свою тарифную политику в рамках действующего законодательства».
В Нацбанке также обратили внимание нашего издания на незначительное количество клиентских жалоб/обращений по комиссиям, которые поступили к нему от потребителей, и разобрали кейс Абанка.
«Относительно применения Абанком 30% взыскания при принудительном закрытии счета сообщаем следующее. За период
При этом, согласно ст. 47 Закона
Форум «Минфина» буквально переполнен жалобами на применение банками финансового мониторинга, который клиенты считают несправедливым и обвиняют финансистов в поборах. Многие подчеркивают, что к принудительному закрытию счета они пришли именно из-за нарушений финансового мониторинга. Банки открыто им это сообщают, отдельно отмечая, что могут делать с ним, что захотят.
Поэтому редакция «Минфина» может рекомендовать направлять жалобы не только через наш сайт на службы поддержки банков, но и дублировать всю эту информацию в Нацбанк, чтобы регулятор также рассматривал их ситуации и оперировал широкой практикой применения.
Что говорят в банках
В банках также не считают, что действуют в рамках действующего законодательства.
«Комиссия в размере 30% была введена банком с осени 2023 года», — подтвердила в комментарии для «Минфина» первый заместитель председателя правления Абанка Наталия Крашенинникова, что видно в публичном договоре банка, о котором уже писал «Минфин».
Крашенинникова назвала нам две причины внедрения этих 30% в Абанке:
- Уменьшить появление новых дропов в банке, чтобы использование Абанка в мошеннических операциях было невыгодно. Основная цель введения комиссии — заградительная для отсечения дропов.
- Компенсировать финансовые расходы банка на разработку решений по финансовому мониторингу и антифроду (увеличение штата сотрудников, IТ-доработка
и т. п.).
Борьбой с дропами объяснили «Минфину» высокие комиссии и в Пивденном.
«В сентябре 2023 года банк «Пивденный» ввел комиссию в размере 30% за выдачу/перечисление средств при прекращении деловых отношений по инициативе нашего банка. Эта комиссия — не штраф, это реакция на массовое использование банковской инфраструктуры для проведения нелегальных операций с помощью p2p-переводов летом 2023 года, что зафиксировал Национальный банк в целом по системе.
Комиссия направлена на борьбу с таким явлением, как дропы — транзакционная инфраструктура для обслуживания теневого сектора экономики в разных сферах (подпольный игорный бизнес, уклонение от налогообложения, легализация уголовных доходов
Там также отметили работу по финансовому мониторингу по части предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
При этом ни один банк, с которым общался «Минфин», не предоставил решений судов по клиентам с заблокированными счетами в рамках финмониторинга, и не назвал количество таких постановлений, доказывающих совершение преступления.
Взыскание у людей 20−30% средств при принудительном закрытии счета банкиры признают, но называют это именно комиссией.
«В конце 2023 года банком были пересмотрены тарифы по обслуживанию клиентов, пользующихся картой izibank. В частности, была введена комиссия для клиентов — физических лиц в размере не более 20% от суммы баланса, после погашения кредитных обязательств (не более 10 тыс. грн) при снятии наличных или переводе средств в нацвалюте по реквизитам на счета в других банках при прекращении деловых отношений по инициативе банка.
Указанная комиссия не относится к штрафам и является составной частью тарифной политики", — отмечается в комментарии пресс-службы Таскомбанка для «Минфина».
Но, если изучить тарифное приложение к договору ТАСкомбанка, то мы не увидим там никакой квалификации. Нет ни слова «комиссия», ни слова «штраф», никакого другого определения. Его каждый потребитель вынужден давать самостоятельно и часто считает это финансовым наказанием исходя из размера в 20% (не более 10 тыс. грн), на что имеет право — как сторона не принимавшая участие в составлении договора.
Недовольным клиентам предлагают в качестве арбитра привлекать Нацбанк.
«Если клиент считает, что комиссию взыскали несправедливо, он имеет право обратиться в Национальный банк Украины. По каждому случаю мы предоставляем соответствующие данные проверки регулятору для подтверждения, что взыскание сделано в рамках предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — заверили в пресс-службе банка «Пивденный».
Но, как видно из комментария Нацбанка, регулятор считает действия банков законными, потому вряд ли поможет клиентам.
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Суды и другие шансы клиентов
Люди все чаще обращаются с этой проблемой к независимым юристам, адвокатам и в суд.
«Действительно, установление таких «штрафов» или «комиссий» на уровне договоров о предоставлении услуг клиентам — неординарно и, очевидно, не может рассматриваться как «стандартные обычные комиссии».
Однако ни один нормативно-правовой акт НБУ не ограничивает банки в возможности установления таких условий, а особенно учитывая готовность клиентов принимать такие условия. Следовательно, единственным реальным механизмом борьбы с «несправедливыми» условиями договоров о предоставлении услуг является только обжалование таких положений в судебном порядке.
Но здесь есть логическая проблема, ведь действующие клиенты уже согласились на соответствующие условия, когда приняли условия договора и пользуются услугами банка", — признал в комментарии «Минфину» советник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр Руденко.
Большинство банков работают по принципам открытой оферты. Размещают свои договоры на сайтах, и там же публикуют изменения к ним. Хотя не все делают это своевременно и по форме, потому каждый случай можно рассматривать отдельно.
Руденко также отметил, что банки прекращают обслуживание на основании «установления клиенту неприемлемо высокого риска», согласно ч.1 ст. 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также внутренних правил по финансовому мониторингу. Он оценил практику по таким делам, как неоднозначную.
Его коллеги уверяют, что выиграть у банков споры и отсудить всё по финансовому мониторингу вполне реально. В том числе и огромные комиссии, взысканные банками.
«По решению суда можно восстановить обслуживание в банке. Это подтверждено решением Верховного суда (последняя инстанция) по делу нашего клиента, который смог вернуть все свои деньги и счет. Вместе со всеми банковскими комиссиями. Процесс длился 5 лет, но человек отстоял свои права», — сообщил в разговоре с «Минфином» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Он считает, что затягивание дел в судах — на руку банкам.
«Они понимают, что судиться будет каждый сотый или тысячный клиент, пораженный в правах, и они немного на этом потеряют. Хотя выиграть дело с придирками по финансовому мониторингу реальнее, чем кажется, в том числе и благодаря тому, что банки додумывают и «пишут на коленке» много своих правил, по которым впоследствии и закрывают счета.
Эти правила не публичны, не выписаны в законодательной базе, и когда банк пытается к ним апеллировать в ходе процесса, судьи чаще становятся на сторону именно клиента, а не банка. Поскольку банк наказал человека по надуманному предлогу, который не отражен в действующей нормативной базе, — это важный довод", — заверил Кравец.
Он видит решение проблемы в более прозрачном применении финансового мониторинга в Украине, и в понятном регулировании. А также рассчитывает на более активное участие Нацбанка, который мог бы четко регулировать отношения по этой части и наказывать банки за злоупотребления и перегибы.
В самих же банках напирают на то, что вышеупомянутое Постановление НБУ № 65 позволяет им писать собственные правила, не обнародуя их клиентам, но наказывая за их нарушение.
Единственный позитивный момент в истории с взысканиями по 20−30% суммы после принудительного закрытия счета — это перспектива их отмены. Отдельные банки пообещали это сделать, но сразу назвали условие.
«Вопрос об отмене данной комиссии планируется рассмотреть после внедрения инициированных регулятором изменений ограничения ежемесячного размера p2p-переводов, направленных на борьбу с дропами и использование банковской инфраструктуры для осуществления нелегальных операций», — заявили «Минфину» в пресс-службе банка «Пивденный».
Комментарии - 5
НБУ все більше наче має якийсь консультаційно-дорадчий характер, на курс НБУ всім начхати, вони там шось презентують, шось вносять, шось змінюють, банки якісь несистемні та дрібні штрафують, а ринок з великими гравцями живе своїм життям, бо НБУ по суті як менеджер крупних банків, котрий слідкує, щоб крупним банкам було комфортно на ринку))
Так зберігайте в банках кошти тільки на поточні витрати, забудьте про овдп і депозити, котрі прив`язані по суті до вашого банківського рахунку, навіщо зберігати в банку суму котру шкода втратити, якщо вже на Мінфіні навіть повно скарг на блокування та списання «відсотків» (штрафів) за переказ ваших же коштів
українські банки з нашою владою і дурнуватими законами — це хрень повна, про що ви можете переконатися прочитавши купу скарг в абсолютно різних банках від людей котрі як в Україні так і за кордоном перебувають)
Тому, хочете одного разу обісратися і подарувати банку свої гроші - тримайте на рахунку побільше грошей, відкривайте більше депозитів і купуйте більше овдп :)
купив героїну на тисячу гривень, а на залишок докупив рпг і противотанкові міни, НЕЛЕГАЛ клятий)))