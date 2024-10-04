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4 октября 2024, 16:00 Читати українською

Норвегия планирует выделить более $23 миллионов на инвестиции в Украину

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн. норвежских крон ($23,6 млн.) на инвестиции в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн.
Фото: pixabay.com

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Норвежское правительство разрешило Норвежскому инвестиционному фонду для развивающихся стран Norfund инвестировать в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, инвестирующих в Украину, в том числе норвежских.

«Привлечение частного капитала крайне необходимо для поддержки проектов восстановления и восстановления», — отметила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Юлия Свириденко.

Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство страны также планирует продолжить эту инициативу в течение следующих лет.

Norfund предоставляет инвестиции в акционерный капитал, что связано с более высокими рисками, чем ссуды и гарантии, которые предлагают агентства развития и многосторонние банки.

Как инвестиционный фонд, Norfund также работает над созданием рабочих мест и поддержкой «зеленого» перехода путем инвестирования в компании, способствующие устойчивому развитию.

Программа поддержки Нансена

Программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023—2027 гг.

Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

В 2023 году было распределено около 19,9 млрд норвежских крон из программы поддержки Нансена: 8,9 млрд норвежских крон гражданской и гуманитарной поддержки и 11 млрд норвежских крон военной поддержки.

Напомним

Этим летом Норвегия выделила Украине $74 миллиона на ремонт энергетики, поврежденной в результате российских атак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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