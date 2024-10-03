За год работы услуги возврата вкладов в приложении «Дия» банки-агенты провели 3,7 тысячи трансакций на сумму более 43 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Фонд гарантирования вернул вкладчикам банков 43 миллиона гривен через «Дию»
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Отмечается, что в общей сложности более 2,6 тысячи вкладчиков ликвидируемых Фондом банков воспользовались указанной услугой онлайн-выплат.
По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, онлайн-сервис значительно ускоряет получение средств, ведь не нужно посещать банки и стоять в очередях.
Чтобы получить услугу в «Дии», необходимо:
- обновить мобильное приложение до последней версии;
- авторизоваться;
- открыть раздел Услуги — Возврат вкладов;
- выбрать обанкротившийся банк, в котором имели счет и подайте заявку на возмещение. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;
- выбрать карту есть Поддержка, на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку Поддержка в одном из приведенных банков-агентов Фонда;
- уточнить контактные данные связи;
- проверить заявку;
- подписать заявку Дия. Подписью.
Банки-агенты, осуществляющие выплаты с помощью мобильного приложения Дия: АО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АО «ПУМБ», АО «Универсалбанк», АО «Идея Банк».
Источник: Минфин
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