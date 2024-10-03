Национальный кешбек: как подключить и получать больше бонусов, чем предлагает государство

За первый месяц, с тех пор как действует программа «Национальный кешбек», за покупку отечественных товаров покупателям уже было начислено в общей сложности 42 млн грн, наши соотечественники активировали в «Дії» более 900 тыс. карт для получения этих бонусов. Минэкономики рассчитывает, что к программе присоединятся до 10 млн потребителей. Поэтому «Минфин» решил разъяснить, как это сделать и не упускать потенциальную выгоду.

Что такое «Национальный кешбек»

«Национальный кешбек» — это государственная программа поддержки украинских производителей. В соответствии с ней, граждане могут получить 10% от стоимости купленных отечественных товаров в виде кешбека на специальную банковскую карту.

На выплату участникам программы в этом году правительство запланировало 3 млрд грн. Максимальная сумма, которую может получить один участник программы, — 3 тыс. грн в месяц. Для этого нужно купить отечественных товаров на 30 тыс. грн.

Какие товары участвуют в программе

Для того чтобы получить кэшбек за товар, недостаточно, чтобы он был просто от украинского производителя. Нужно, чтобы сошлись еще два фактора — как производитель, так и продавец этого товара должны стать участниками этой программы.

К примеру, если сеть супермаркетов, в которой вы совершаете покупки, является участником программы, а, скажем, производитель выбранной вами минеральной воды — нет, то кешбек за ее покупку начисляться не будет. То же самое, если товар участвует в государственной программе, а продавец — нет.

На данный момент в программе участвуют более 15 тыс. торговых точек и почти 1 200 производителей, которые предлагают более 220 тыс. товаров. Как уверяют в правительстве, среди них крупнейшие сети супермаркетов, аптек, АЗС и т. д.

Проверить, участвуют ли в акции тот или иной производитель и продавец, можно на специальном сайте. Здесь можно скачать полный перечень участников программы или найти их в поиске. «Минфин» протестировал сервис на пяти торговых сетях, которые первыми всплыли в памяти (АТБ, Сильпо, Comfy, АНЦ, Эпицентр К), и оказалось, что все они являются участниками программы.

По тому же принципу проверили 5 производителей (Рошен, Яготинське, Фармак, Dodo, Киевхлеб) — они тоже нашлись на сайте. Поэтому вероятность, что вы купите украинский товар, по которому начисляется кешбек, достаточно высокая.

Как оформить карту для получения кешбека

Кешбек начисляется на специальную карту «Национальный кешбек», с нее же их можно и тратить. Такую карту открывают те банки, которые присоединились к программе.

Сейчас это 11 учреждений:

Чтобы открыть карту, нужно найти эту функцию в приложении банка и нажать соответствующую кнопку. По собственному опыту отметим, что это может оказаться непросто. Оба банка, которыми пользуется автор статьи, неоднократно в приложениях выводили сообщения с предложением открыть такую карту. Но поскольку в тот момент не было желания этим заниматься, автор отвергал его.

Когда же решил сделать карту, соответствующей функции не нашел в обоих банках. Пришлось писать в службу поддержки, и там объяснили, где искать. После этого никаких проблем с этим процессом уже не было.

Когда карта открыта, заходим в приложение «Дія» и на главном экране видим кнопку с программой «Национального кешбека». Нажимаем на нее и входим в меню, где нам предлагают открыть карту, а если она уже есть — добавить.

Добавляем свою карту, после чего она уже отображается в «Дії». При желании, ее всегда можно заменить на карту другого банка.

Осталось подключить платежную карту, чтобы на покупки с нее начислялся кешбек. Это тоже делается в банковском приложении. Если в одном банке у вас открыто несколько карт (например, гривневая и валютная), то подключить к программе можно одну из них, или их все.

Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете подключить получение кешбека за покупки каждой из них. Конечно, если ваши банки есть среди участников программы.

Подключение карты для начисления кешбека за расходы так же проводится в приложении, но механизм лучше уточнить в службе поддержки конкретного учреждения, ведь приложения у всех разные.

Однако следует понимать основной принцип пользования программой. В «Дію» добавляете одну специальную карту, на которую будет начисляться кешбек, и с нее же будете его тратить. Также можно на неограниченном количестве карт включить функцию учета затрат для зачисления кешбека.

Как выбрать банк для открытия карты «Национальный кешбек»

Поскольку «Национальный кешбек» — государственная программа, искать принципиальные отличия ее функционирования в разных банках не стоит. У всех открытие карты происходит дистанционно, никто из банков не берет плату за ее обслуживание и на карту от любого из участников программы государство будет начислять 10% кешбека за покупку акционных товаров.

Поэтому можно предположить, что большинство пользователей откроют специальную карту в том же банке, которым постоянно пользуются. В то же время, если присмотреться внимательнее к предложениям разных учреждений, то можно найти более выгодные варианты.

Самое первое, где конкурируют банки, — это удобство и сервис открытия карт «Национального кешбека».

Как рассказал «Минфину» начальник управления транзакционных продуктов Сенс Банка Александр Поддерегин, в их учреждении много работали над тем, чтобы сделать добавление счетов в программу «Национальный кешбек» максимально простым.

Также банк обеспечивает работу онлайн-сервисов обслуживания карт. «Здесь речь идет прежде всего о таких функциях: перевыпуск карты, доставка физической карты, так называемого „пластика“, управления лимитами карт и т. д. », — рассказал Александр Поддерегин.

Акцент на легком и быстром процессе открытия карты кешбека делает и Банк Глобус. В учреждении рассказывают, что открыть виртуальную карту в приложении можно лишь в несколько кликов. А после успешного открытия карты клиенту предоставляется возможность добавить ее в кошельки ApplePay и GooglePay для удобных оплат.

Если же человек не является клиентом Банка Глобус, то может открыть счет дистанционно, зарегистрировавшись в приложении GlobusPlus.

На скорости открытия карты акцентирует внимание и директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш. Действующие клиенты могут сделать это всего в нескольких кликах в приложении FreeBank. Новые же клиенты всю процедуру регистрации смогут пройти в этом приложении от силы за 15 минут. По желанию, для открытия счета можно приехать и в отделение учреждения, но гораздо проще все сделать удаленно.

Второй момент, где конкурируют банки, — это дополнительные акции и бонусы за открытие этой карты.

В частности, Сенс Банк дополнительно начисляет держателям карты «Национальный кешбек» 2% бонусов от суммы зачислений кешбека благодаря собственной программе лояльности CashUClub. Кроме того, эта карта участвует в общей программе лояльности банка, что позволяет владельцу получать дополнительные кешбеки по выбранным категориям, ежемесячно их может быть порядка семи.

Банк Глобус предоставляет каждому, кто добавит его карту в «Дії» для зачисления выплат, еще 20% бонуса к начисленной сумме кешбека. Максимальная сумма дополнительного бонуса — 300 гривен в месяц, а действовать акция будет до 25 декабря этого года. Кроме того, в Банке Глобус высокий размер собственного кешбека на популярные категории, поэтому, совершая покупки украинских товаров, можно извлечь дополнительную выгоду и действительно сэкономить.

В Банке Кредит Днепр, параллельно с запуском «Национального кешбека», действует Программа Лояльности банка, позволяющая выбрать для получения кешбека 3 из 6 предложенных категорий ежемесячно от банка и неограниченное количество — от партнеров. Вырученные средства можно использовать как на свои нужды, так и отправить на благотворительность.

Нужна ли физическая карта

В первую очередь банки акцентируют внимание на получении виртуальной карты для начисления кешбека. Можно получить и физическую, но в большинстве случаев потребности в этом не будет.

Поскольку карта Национального кешбека активируется в «Дії», то у ее владельцев, очевидно, есть смартфоны. Значит, могут активировать ее в ApplePay и GooglePay. Кроме этого, можно рассчитываться картой за интернет-покупки. Снять же наличные с этой карты, по условиям государственной программы, невозможно.

Как объяснили «Минфину» в Сенс Банке, получение физической карты может быть интересно только людям старшего поколения. Как отмечают в банке, уже в этом месяце в приложении Sense SuperApp появится функция заказа физической карты кешбека. Доставка будет осуществляться Новой почтой и будет занимать, в зависимости от региона получения, ориентировочно 1−4 дня.

Где можно потратить полученный кешбек

Потратить начисленный кешбек можно только на определенные покупки. В первую очередь это оплата различных услуг. Среди них, в частности:

Транспорт,

Медицина, красота, спорт,

Обучение,

Авто,

Строительство, ремонт,

Рестораны, еда,

Одежда,

Связь и интернет.

Кроме того, за начисленный кешбек можно будет оплатить коммунальные услуги или перевести средства на благотворительность.

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Те же, кто хочет получить деньги на любые расходы, могут купить за кешбек военные облигации и дождаться их погашения. После этого для полученных средств никаких ограничений не будет.

Когда будет поступать кешбек

Кешбек накапливается в течение месяца, накопленную сумму можно проверять в «Дії». Выплачиваться же он будет до 20 числа следующего месяца. То есть собранные в сентябре бонусы можно будет получить в октябре.

Использовать эти средства нужно до 31 января следующего года. Если же они останутся на карте после этой даты, будут возвращены в госбюджет.

Налогообложение

Доходы от национального кешбека облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора (сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект о возможном повышении военного сбора до 5%).

В парламенте зарегистрирован законопроект об отмене налогообложения национального кешбека, но пока он не рассмотрен даже в первом чтении.

Как объяснила «Минфину» Екатерина Мелеш, банки сами не взимают налоги по этой программе. «Сумма Национального кешбека зачисляется уже с учетом указанных налогов и сборов. Например, если вы накопите за месяц 1 000 грн, то в следующем месяце будут зачислены на карту в «Дії 805 грн», — отметила директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр.

Что будет в следующем году

В проекте бюджета на следующий год не заложены средства на финансирование «Национального кешбека». Однако это еще не означает, что программа будет закрыта. Депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что в тексте сметы появилось положение о возможности направления неиспользованных средств Соцстраха на разные программы, в том числе и кешбек. Соответствующее решение сможет принять Кабмин.

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Даже если за неимением средств в бюджете в следующем году программа не будет действовать, банки плату за обслуживание этих карт не будут взимать и они у пользователей будут оставаться до возобновления акции.