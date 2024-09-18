Реформа «фискалов» вместо бездумных поборов: что предлагают эксперты

Власти приняли в первом чтении «налоговый» законопроект. Почему экспертная среда не соглашается с рядом норм, какие налоги уже успели убрать из законопроекта, а какие остались рассказал специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба. «Минфин» выбрал главное.

Третий год войны, все хотят Победы и Мира в стране. Население и бизнес донатят на автомобили, мавики, приборы ночного видения и другие важные вещи, в которых нуждаются военные.

Страна по факту живет за счет финансовой поддержки партнеров и оружия, которое предоставляется нашими союзниками. Армия финансируется за счет налогов бизнеса. У всех граждан есть понимание того, что каждая дополнительная гривна на армию придает ей крепости и сохраняет жизнь наших защитников.

Только на третьем году войны правительство решилось на повышение уровня налогообложения доходов граждан и бизнеса, поскольку в бюджете не хватает средств для финансирования Вооруженных сил Украины.

Часть из необходимых 500 млрд грн на выплаты военнослужащим, покупку военной техники, строительство фортификационных сооружений, правительство планирует покрыть за счет повышения налогов.

Однако правительственный законопроект 11416 об особенностях налогообложения в период действия военного положения подвергся профессиональной критике как со стороны ведущих аналитических центров, бизнеса, так и со стороны провластных депутатов.

Основные инициативы правительства, предусмотренные в данном законопроекте:

введение налога с оборота для юридических лиц;

повышение ставки военного сбора по доходам физлиц с 1,5% до 5%;

уплата дополнительного военного сбора ФОПами;

военный сбор 5% на мобильную связь, покупку банковских металлов и недвижимости;

военный сбор 15% на покупку легковых автомобилей для их первой регистрации в Украине;

военный сбор 30% на покупку ювелирных изделий с оплатой его розничными продавцами.

Большинство из этих налоговых инициатив правительства подверглись критике именно из-за их значительного ущерба для легального бизнеса и большой вероятности еще большей тенизации экономики, которая и так, по расчетам Министерства экономики, достигла 40%.

На момент публикации, после консультаций народных депутатов с аналитическими центрами и бизнесом, часть норм (самых вредных) из первичного проекта 11416, о которых идет речь ниже, были удалены. Но не все. Проголосованный за основу обновленный проект 11416д содержит следующие нормы:

повышение военного сбора работникам с 1,5% до 5%,

военный сбор для 1−2 групп ФОП — 800 гривен в месяц,

авансовые взносы по налогу на прибыль для АЗС,

1% военного сбора с оборота для ФОП третьей группы,

25% прибыли на финучреждения,

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования),

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Почему бизнес и эксперты не согласны с предложениями правительства

1. Со стороны правительства отсутствовала какая-либо предварительная коммуникация и обсуждение предлагаемых решений. Для экспертов и бизнеса налог с оборота и налогообложения ювелирной отрасли в размере 30% был неожиданной и крайне негативной идеей;

2. В начале 2024 года правительство уверяло, что в первую очередь планируется реформирование фискальных органов, борьба с коррупцией, а уже после этого повышение налогов (декларирование стратегии, которая игнорируется);

3. Неоднократно премьер-министр уверял общество, что повышения налогов не будет, хотя о «дыре» в бюджете 2024 года некоторые народные депутаты заявляли еще в конце прошлого года (обман общества);

4. Поиск дополнительных доходов бюджета предлагается не за счет повышения эффективности работы фискальных органов, а за счет увеличения налогов. При наличии потенциальных годовых потерь госбюджета от «тени» в размере около 400 млрд грн, из которых потери от контрабанды (120−150 млрд грн), контрафакта и нелегальной торговли (46−51 млрд грн), зарплат в конвертах (70−110 млрд грн), такой подход выглядит крайне нелогичным (отсутствует наступление на теневую экономику).

Самыми вредными для экономики являются введение налога с оборота, повышение военного сбора на заработную плату, военный сбор на ювелирные изделия и на реализацию всего сегмента автомобилей.

Налог с оборота дискриминирует украинских производителей и окажет негативное влияние на их способность конкурировать на мировых рынках. Повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для всех наемных работников приведет к дальнейшей тенизации зарплат и уменьшению экономической активности.

Что касается увеличения налогообложения ювелирной отрасли, то введение 30% военного сбора приведет к существенному удорожанию продукции этой отрасли, и как следствие — сокращение официальных продаж, прекращение деятельности и существования значительной части прозрачного ювелирного сектора, рост неконтролируемого «теневого» оборота ювелирной продукции до 90%. И это при том, что ювелирная отрасль, после отмены архаического пробирного сбора, — с начала 2024 года демонстрирует значительный рост официальных продаж на 56% (январь 2024 г. к июлю 2024 г.) и рост уплаты налогов почти в два раза.

Налоги платит легальная экономика, теневой сектор и коррупция — ее враги, поэтому для поиска дополнительных поступлений правительству следовало бы сконцентрировать внимание именно на уменьшении препятствий для деятельности белого бизнеса.

Что предлагается аналитическими центрами

Реформа фискальных органов, согласно рекомендациям международных экспертов

По результатам независимой оценки процесса администрирования налогов TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) и участия специалистов МВФ и Всемирного банка еще в феврале 2018 года была разработана Концепция реформы Государственной фискальной службы Украины и План действий по реформе налоговой и таможни, которые до сих пор не реализованы. Утвержденный план правительства предусматривал:

установление ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, внедрение системы мониторинга их выполнения;

разработка и внедрение комплексной системы мер мотивации и поощрения к добропорядочному и инициативному выполнению обязанностей;

определение четких прав, обязанностей и ответственности работников контролирующего органа, в том числе за ущерб, причиненный неправомерными действиями таких работников налогоплательщикам.

Детенизация рынка заработных плат

В настоящее время в Украине около 5 млн работников привлечены в частном секторе. При этом средняя заработная плата, которую дает статистика, существенно отличается от заработных плат в объявлениях по поиску работников (work.ua, robota.ua), в которых предлагаются существенно более высокие зарплаты: в торговле — 15−30 тыс. грн, на транспорте — 22 −45 тыс. грн и т. д.

Представляется целесообразным на время военного положения изменить распределение НДФЛ с рабочих мест, созданных и/или финансируемых государством, в сторону увеличения в пользу Государственного бюджета, при этом все 100% НДФЛ с рабочих мест, созданных местными органами власти, — оставить в распоряжении органов местного самоуправления.

Одновременно предлагается предоставить органам местного самоуправления доступ к данным Государственной налоговой службы Украины (АИС «Налоговый блок») о налогоплательщиках, которые осуществляют деятельность и уплачивают налоги на соответствующей территории, по количеству наемных работников, средней зарплате, полученным лицензиям, выручкам через РРО, объектам налогообложения и т. д. Таким образом Государственный бюджет получит дополнительные финансовые ресурсы, которые органы местного самоуправления смогут компенсировать за счет более эффективной работы органов налоговой службы над теневой экономикой.

Надлежащее администрирование налогов на землю и недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка (далее — налога на недвижимость)

На данный момент налоги на недвижимость администрируются крайне неудовлетворительно, потенциальные дополнительные поступления в сводный бюджет оцениваются на уровне 35 млрд грн. Второй год подряд Министерство финансов Украины готовит законопроект об улучшении администрирования местных налогов и увеличении полномочий органов местного самоуправления, однако до сих пор законопроекта нет.

Довольно простые в администрировании налоги — собрать так и не удается.

Улучшение работы с налоговым долгом

Общая сумма задолженности по налогам и единому социальному взносу на 1 апреля 2024 года составляла 164,1 млрд грн. У более 4,8 млн налогоплательщиков есть налоговая задолженность. Меры правительства (распоряжение КМУ 542 от 2019 года) по усовершенствованию работы повышения эффективности взыскания налогового долга остались нереализованными. Большинство граждан страны не знают, что у них есть задолженность и как ее можно уплатить, публичный реестр должников на сайте налоговой службы отсутствует.

Рациональное расходование средств Государственного и местных бюджетов

Расходы на благоустройство (за исключением текущих ремонтов и содержания территорий) и капитальное строительство являются «роскошью» во время полномасштабной войны. Кроме того, такие расходы вызывают справедливое возмущение граждан и увеличивают их недовольство из-за расточительства и расходования средств на непервоочередные вещи.

В связи с этим, предлагается тщательно пересмотреть текущие сметы всех распорядителей средств и ввести ежемесячный публичный мониторинг их сомнительных расходов.

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Диалог власти с бизнесом и обоснование

Читая объяснительную записку к правительственному законопроекту 11416, мы не найдем в ней ответа на вопрос, почему именно было принято то или иное решение. Отсутствуют расчеты, анализ регуляторного влияния, как это повлияет на деятельность бизнеса, экспортный потенциал, способность украинского бизнеса конкурировать на мировых рынках. Отсутствует информация о стоимости имплементации таких инициатив для Государственного бюджета и расходов бизнеса по внедрению нового регулирования, форм учета и отчетности.

Уже через несколько недель после регистрации законопроекта 11416 народные депутаты профильного Комитета ВРУ пришли к выводу о вредности многих положений этого законопроекта, в частности, по введению военного сбора (налога с оборота), военного сбора в размере 30% на реализацию ювелирных изделий, как таковых, которые приведут к тенизации экономики и вероятному уменьшению налоговых поступлений.

Также есть понимание народных депутатов, что значительное количество дополнительных источников поступлений, которые «нашло» правительство (налогообложение ювелирной отрасли, уплата военного сбора ФОПами в размере 800 грн в месяц, введение военного сбора на мобильную связь, покупку банковских металлов и недвижимости, покупку легковых автомобилей), с легкостью перекрываются детинизацией только одного рынка подакцизных товаров, который, к сожалению, существенно вырос в 2023 году и сегодня медленными темпами возвращается к довоенному уровню.