Евро в шаге от новых максимумов середины 2023 года

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Общий тон на валютном рынке традиционно задает доллар США, который вернулся в зону минимумов лета прошлого года на фоне оживления интереса к риску с подачи китайского фондового рынка, который продолжает энергичный рост.

На этой неделе доллар будет торговаться в режиме ожидания публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, которые дадут представление о состоянии экономики США и потенциальных масштабах снижения ставок ФРС в ближайшие несколько месяцев. Позднее сегодня повлиять на динамику долларовых пар может выступление Пауэлла.

Пара EUR/USD торговалась на отметке $1.1178, с повышением на 0,12% на момент написания материала. Ранее единая валюта отметилась на уровне $1.1208, в нескольких пунктах от долгосрочного максимума $1.124, после того, как данные по инфляции в Германии показали ослабление ценового давления, хотя и не столь значительное, как данные прошлой недели из Франции и Испании. Статистика по инфляции в еврозоне выйдет во вторник.

Данные по ценам из Франции и Испании, а также последние признаки слабого экономического роста заставили несколько крупных инвестиционных банков изменить свои прогнозы по ставкам ЕЦБ на прошлой неделе — теперь аналитики ждут снижения стоимости кредитования в октябре и декабре.