Токен обанкротившейся криптобиржи FTX вырос на 50%

Токен обанкротившейся биржи FTX вырос на 50% на слухах о якобы возврате долгов кредиторам. Об этом пишет Na Chasi Crypto.

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За последнюю неделю FTT поднялся на 56%, достигнув максимума в $2.75, но немного отступил до $2.14. Несмотря на ограниченную полезность токена, его стоимость резко возросла, возможно из-за прогресса по делу о банкротстве FTX. Однако слухи оказались ошибочными — суд еще не утвердил план выплат, следующее заседание состоится 7 октября.

Если план будет согласован, первые выплаты начнутся до конца 2024 года. Биржа должна вернуть $16 млрд. Аналитики ожидают, что кредиторы будут вкладывать эти средства в крипторинок.

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