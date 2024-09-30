Токен обанкротившейся биржи FTX вырос на 50% на слухах о якобы возврате долгов кредиторам. Об этом пишет Na Chasi Crypto.
Токен обанкротившейся криптобиржи FTX вырос на 50%
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За последнюю неделю FTT поднялся на 56%, достигнув максимума в $2.75, но немного отступил до $2.14. Несмотря на ограниченную полезность токена, его стоимость резко возросла, возможно из-за прогресса по делу о банкротстве FTX. Однако слухи оказались ошибочными — суд еще не утвердил план выплат, следующее заседание состоится 7 октября.
Если план будет согласован, первые выплаты начнутся до конца 2024 года. Биржа должна вернуть $16 млрд. Аналитики ожидают, что кредиторы будут вкладывать эти средства в крипторинок.
Предыстория
- Напомним, что биржа FTX, которая была одной из крупнейших на рынке, обанкротилась в 2022 году, что вызвало тотальный обвал крипторынка, который длился несколько месяцев.
- Основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида осудили на 25 лет в 2024 году за мошенничество, которое привело к краху биржи.
- Недавно в тюрьму на два года попала Каролин Эллисон, которая была руководителем Alameda Research — компании, связанной с FTX. Она осуждена за мошенничество и отмывание средств.
Источник: Минфин
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