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27 октября 2026, 15:00 Читати українською

НДС могут повысить на 1%: на что пойдут деньги и какие альтернативы рассматривает Минэкономики

Минэкономики продолжает рассматривать повышение НДС на 1 процентный пункт, чтобы финансировать компенсации бизнеса за ущерб от российских обстрелов. В министерстве считают этот вариант самым лучшим из возможных, но готовы обсуждать и другие способы наполнения фонда. Запуск работы фонда для компенсации ущерба бизнесу планируется начать в 2027 году.

Минэкономики продолжает рассматривать повышение НДС на 1 процентный пункт, чтобы финансировать компенсации бизнеса за ущерб от российских обстрелов.
Министерство экономики настаивает на том, что дополнительный процентный пункт налога может стать источником финансирования компенсаций бизнесу. Фото: Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды Украины/facebook.com/mineconomdev
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Министерство экономики и окружающей среды продолжает обсуждать с Минфином и народными депутатами механизм компенсации ущерба бизнесу от российских обстрелов. Министр Александр Кравченко назвал повышение НДС на 1 процентный пункт «наименьшим из всех зол», но подчеркнул, что министерство готово рассматривать и альтернативы.

«Мы остаемся на позиции, что 1% НДС — это оптимальный вариант из всех возможных. Он не идеален, но это „менее всего из всех зол“. Но мы тоже готовы к альтернативным вариантам», — сказал Кравченко во время Киевского международного экономического форума, пишет Укринформ.

По словам министра, создание фонда для компенсации ущерба бизнесу является абсолютным приоритетом. Минэкономики рассчитывает, что он заработает в 2027 году, а одним из источников его финансирования станет международная помощь.

Зачем нужен фонд и откуда возьмут деньги

Идею фонда ранее объяснял премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, правительство предлагает повысить НДС на 1 процентный пункт в рамках проекта государственного бюджета на 2027 год, чтобы профинансировать страхование бизнеса от военных рисков.

«Других источников, к сожалению, нет», — заявлял в разговоре с ТСН Корецкий, комментируя поиск средств на компенсацию потерь от ракетных и дроновых атак.

Минэкономики предлагало сформировать страховой фонд из трех источников: взносов бизнеса в размере 2% стоимости активов, дополнительных поступлений от повышения НДС и финансовой помощи международных партнеров. Программа предусматривает компенсацию ущерба в пределах $10 млн на одно юридическое лицо.

Почему от повышения НДС могли отказаться

13 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что правительство решило не повышать НДС на 1 процентный пункт. По его словам, без дополнительных налоговых поступлений не будет создаваться и фонд помощи пострадавшему бизнесу.

В то же время Железняк выступил за поддержку предприятий, понесших убытки из-за войны, но предложил искать средства из-за сокращения расходов, а не повышения налогов. В своих бюджетных поправках он предусмотрел 50 млрд. грн. в поддержку бизнеса.

Несмотря на заявления, 26 октября Кравченко подтвердил, что Минэкономики не отказалось от идеи повышения НДС. Окончательного решения о механизме финансирования фонда пока нет.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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