Австрия изменила правила для украинских беженцев: как получить ВНЖ без выезда из страны

С 16 октября 2026 года австрийское правительство обновило процедуру перехода по временной защите на другие виды вида на жительство. О том, кто из украинцев имеет право изменить статус и какие документы необходимы для оформления нового вида пишет visitukraine.today.

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Новые правила получения вида на жительство в Австрии для украинцев

Главные ⁣‌​​‍‌‍‌‍⁠‍‌‍‌‌⁠⁣изменения заключаются в упрощении самой процедуры подачи документов. Ранее для перехода на популярный тип разрешения Rot-Weiß-Rot — Karte plus по специальной процедуре требовалось не менее 12 месяцев официального трудоустройства с уплатой соответствующих взносов в систему социального страхования.

Теперь украинские граждане, находящиеся в стране со статусом временной защиты, получили право подавать первоначальное заявление на разрешение на проживание непосредственно в Австрии, без обязательного выезда за ее пределы.

Возможность подать заявление внутри страны не гарантирует автоматического одобрения. Каждый заявитель должен удовлетворять четким критериям выбранной категории разрешения.

Какие типы вида на жительство доступны для украинцев?

Австрийское ⁣‌​​‍‌‍‌‍⁠‍‌‍‌‌⁠⁣ Законодательство предлагает несколько путей для легализации и получения долгосрочного статуса. Выбор зависит от вашей квалификации, уровня доходов и семейного положения.

1. Rot-Weiß-Rot — Karte (Красно-бело-красная карточка)

Предназначена для квалифицированных и высококвалифицированных рабочих, представителей дефицитных профессий, а также выпускников австрийских вузов. Она привязана к конкретному работодателю и предполагает начисление баллов за возраст, опыт работы, образование и уровень владения языком.

2. Rot-Weiß-Rot — Karte plus

Этот ⁣‌​​‍‌‍‌‍⁠‍‌‍‌‌⁠⁣вариант дает полную свободу действий: обладатель такой карты получает свободный доступ к рынку труда Австрии и возможность работать на любого бизнеса.

3. Голубая карта ЕС (Blue Card EU)

Оптимальный выбор для специалистов с высшим образованием и высоким уровнем заработной платы, имеющих подтвержденный трудовой контракт от авт.

4. Вид на жительство через воссоединение семьи

Члены ⁣‌‍‍‌‍‌‍⁠‍‌‍‌‌⁠⁣семейство лиц, уже имеющих легальный статус или вид в Австрии, могут оформить разрешение на основе семейных связей в соответствии с общими нормами.