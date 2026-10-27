Китайский ИИ-пузырь лопнул: акции компаний потеряли около $480 млрд — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 октября 2026, 13:26 Читати українською

Китайский ИИ-пузырь лопнул: акции компаний потеряли около $480 млрд — Reuters

Китайский индекс STAR50, объединяющий производителей полупроводников и другие технологические компании, потерял 40% менее чем за четыре месяца, пишет Reuters.

Китайский индекс STAR50, объединяющий производителей полупроводников и другие технологические компании, потерял 40% менее чем за четыре месяца, пишет Reuters.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахИИ-пузырь в Китае лопнул?
Китайский индекс STAR50 потерял 40%
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

ИИ-пузырь в Китае лопнул?

Рыночная стоимость бумаг сократилась примерно на $480 млрд. Распродажа последовала за стремительным ростом котировок, вызванным ожиданиями бума ИИ, и усилила опасения по поводу переоцененности сектора. Reuters считает, что падений акций компаний — признак того, что ИИ-пузырь в Китае лопнул.

На пике, в июне 2026 года, мультипликатор STAR50 приближался к 250 годовым прибылям компаний, а сейчас составляет около 100. Для сравнения, у американского технологического индекса NASDAQ 100 этот показатель находится на уровне примерно 30.

По словам управляющего фондом из Пекина Дун Баочжэня, китайский рынок превратился в спекулятивный, «безумный бычий», и теперь пузырь лопается.

Сильнее всего от падения пострадали компании, чьи акции ранее резко дорожали на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Бумаги производителей чипов MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology, взлетевшие на 700% и 400% в первый день торгов в 2025 году, потеряли примерно половину стоимости с июля. Акции производителя роботов Unitree также упали вдвое с начала торгов в августе, а бумаги производителя CXMT подешевели более чем на четверть за последний месяц.

Дополнительным фактором давления стали опасения, что США и другие страны ограничат использование китайского оборудования в дата-центрах. Акции производителей оптических компонентов Zhongji Innolight и Eoptolink Technology снизились примерно на 60% относительно максимумов июня и июля на фоне заявлений Вашингтона о возможном запрете поставок их продукции американским дата-центрам.

По данным Goldman Sachs, компании, связанные с искусственным интеллектом, занимают значительную долю китайского фондового рынка: на них приходится 42% его совокупной капитализации и 57% торгового оборота на материковых биржах и в Гонконге. Это делает распродажу акций ИИ-компаний одним из ключевых факторов давления на весь рынок и повышает риск дальнейшего падения котировок в случае, если инвесторы продолжат пересматривать завышенные оценки технологического сектора.

Кроме того, обвал может нарушить планы Пекина по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок и замедлить выход технологических компаний на биржу.

По мнению партнера и главного инвестиционного директора Lotus Asset Management Хун Хао, распродажа может остановить размещение ряда компаний. При этом часть аналитиков считает, что коррекция открывает возможности для долгосрочных инвестиций: к примеру, Goldman Sachs включил акции некоторых китайских ИИ-компаний в список рекомендованных бумаг.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
27 октября 2026, 15:05
#
Рейтерсу вірити — себе не поважати. Помийна яма
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами