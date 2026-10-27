Китайский ИИ-пузырь лопнул: акции компаний потеряли около $480 млрд — Reuters

Китайский индекс STAR50, объединяющий производителей полупроводников и другие технологические компании, потерял 40% менее чем за четыре месяца, пишет Reuters.

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ИИ-пузырь в Китае лопнул?

Рыночная стоимость бумаг сократилась примерно на $480 млрд. Распродажа последовала за стремительным ростом котировок, вызванным ожиданиями бума ИИ, и усилила опасения по поводу переоцененности сектора. Reuters считает, что падений акций компаний — признак того, что ИИ-пузырь в Китае лопнул.

На пике, в июне 2026 года, мультипликатор STAR50 приближался к 250 годовым прибылям компаний, а сейчас составляет около 100. Для сравнения, у американского технологического индекса NASDAQ 100 этот показатель находится на уровне примерно 30.

По словам управляющего фондом из Пекина Дун Баочжэня, китайский рынок превратился в спекулятивный, «безумный бычий», и теперь пузырь лопается.

Сильнее всего от падения пострадали компании, чьи акции ранее резко дорожали на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Бумаги производителей чипов MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology, взлетевшие на 700% и 400% в первый день торгов в 2025 году, потеряли примерно половину стоимости с июля. Акции производителя роботов Unitree также упали вдвое с начала торгов в августе, а бумаги производителя CXMT подешевели более чем на четверть за последний месяц.

Дополнительным фактором давления стали опасения, что США и другие страны ограничат использование китайского оборудования в дата-центрах. Акции производителей оптических компонентов Zhongji Innolight и Eoptolink Technology снизились примерно на 60% относительно максимумов июня и июля на фоне заявлений Вашингтона о возможном запрете поставок их продукции американским дата-центрам.

По данным Goldman Sachs, компании, связанные с искусственным интеллектом, занимают значительную долю китайского фондового рынка: на них приходится 42% его совокупной капитализации и 57% торгового оборота на материковых биржах и в Гонконге. Это делает распродажу акций ИИ-компаний одним из ключевых факторов давления на весь рынок и повышает риск дальнейшего падения котировок в случае, если инвесторы продолжат пересматривать завышенные оценки технологического сектора.

Кроме того, обвал может нарушить планы Пекина по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок и замедлить выход технологических компаний на биржу.

По мнению партнера и главного инвестиционного директора Lotus Asset Management Хун Хао, распродажа может остановить размещение ряда компаний. При этом часть аналитиков считает, что коррекция открывает возможности для долгосрочных инвестиций: к примеру, Goldman Sachs включил акции некоторых китайских ИИ-компаний в список рекомендованных бумаг.