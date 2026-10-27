В Украине возобновлена запись на денежную помощь от ООН: условия регистрации в Кривом Роге

Внутренне перемещенные лица и люди, вернувшиеся в Украину или свои дома после вынужденного перемещения, могут претендовать на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В Кривом Роге возобновили запись в электронную очередь, пишет Новости.LIVE. Заполнение анкеты еще не гарантирует регистрации или выплаты: организация звонит по телефону тем, кто отвечает условиям программы, а окончательное решение принимается после личного собеседования.

В Кривом Роге открыли электронную очередь на выплаты от ООН. Фото: відкриті джерела

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Программа агентства предусматривает выплаты от 10800 до 12300 грн в зависимости от жизненных обстоятельств заявителей. Для участия нужно соответствовать критериям программы, в частности, требования по доходу домохозяйства.

Кто может претендовать на выплаты

Подать заявку могут домохозяйства, принадлежащие хотя бы одной из определенных категорий:

люди, которые были вынуждены переместиться из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации менее 45 дней назад;

внутренне перемещенные лица, покинувшие свои дома по этим причинам от 46 дней до шести месяцев назад;

люди, которые из-за войны войны выехали за границу, а затем вернулись в Украину;

переселенцы, которые вернулись в свое постоянное местожительство после вынужденного перемещения в пределах Украины.

Для двух последних категорий действует временное ограничение: возврат должен состояться не ранее трех месяцев назад и не позднее года назад.

Обязательное условие для всех категорий среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одного человека не должен превышать 8300 грн.

Какие обстоятельства учитывают при отборе

Для людей, переместившихся от 46 дней до шести месяцев назад, а также вернувшихся домой, предусмотрен дополнительный опрос для определения приоритетности оказания помощи.

При оценке учитывают, в частности, наличие в домохозяйстве людей, принадлежащих к уязвимым категориям. Речь идет о:

людей от 60 лет, в том числе безработных пожилых лиц;

людей с инвалидностью;

сирот и детей, лишенных родительской опеки;

семьи, в которых воспитывают троих и более детей;

беременные женщины и матери с маленькими детьми.

Сам факт соответствия отдельным критериям не гарантирует назначение выплаты. Окончательное решение принимается после личного собеседования со специалистом фонда.

Как записаться на регистрацию

Жители Кривого Рога могут заполнить электронную анкету для записи в очередь.

Организаторы отмечают, что на одну семью нужно подавать только одну заявку. Заполнение формы является предварительной записью в электронную очередь, а не завершенной регистрацией в помощь.

Заявителям, которые отвечают условиям программы, позвонят по телефону и пригласят в регистрационный центр в Кривом Роге. Если звонка не было, по объяснению организаторов, человек не отвечает определенным критериям регистрации.

Когда организаторы наберут необходимое количество заявок, форму закроют. Повторно она будет открыта после обработки записанных заявителей.