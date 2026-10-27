001k.exchange объявляет об изменении структуры собственности

Сервис 001k.exchange сменит владельца. Сергей Гуцу, который в течение последних лет развивал обменное направление, принял решение передать бизнес новым владельцам.

Решение о продаже связано с изменением бизнес-приоритетов. Сергей решил сосредоточить свой опыт и ресурсы на развитии другого финтех-направления, определив его приоритетным для дальнейшей деятельности. При этом за последние годы 001k.exchange существенно нарастил объёмы операций, расширил географию работы и сформировал отдельную команду с экспертизой в обмене цифровых активов.

Сформированная команда, собственная инфраструктура и налаженные внутренние процессы обеспечивают операционную самостоятельность 001k.exchange и создают основу для дальнейшей деятельности сервиса после смены владельца.

После передачи обменного бизнеса новым владельцам Сергей Гуцу сосредоточится на дальнейшей деятельности в финтех-секторе. В частности, он продолжит сотрудничество с 001k.bot в роли Brand Ambassador, занимаясь публичным представлением продукта, внешними коммуникациями и развитием его позиционирования.

После сделки принципиальных изменений в работе сервиса для клиентов 001k.exchange не предполагается. Команда работает в том же составе, сохраняются накопленная экспертиза, рабочие процессы, клиентские направления и международная география.